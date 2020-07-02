夏天少喝饮料 但这些理由不成立

炎炎夏日，很多人喜欢喝点饮品消除暑意。矿泉水、奶茶、苏打水、果汁……种类繁多的饮料让人眼花缭乱，同时关于这些饮料的一些传言也流传甚广，矿泉水喝多了会缺钙，无糖饮料会致癌，喝果汁能排毒……这些说法是真的吗？

无糖饮料会致癌？

说到无糖饮料，很多人就认为这是人工合成的东西，吃了有害，它们致癌的说法也一直流传。

其实，无糖饮料是用甜味剂制成的。由于甜味剂很容易溶解在水里，而且也非常稳定，它能产生甜味，但几乎不会产生能量，在食品加工中应用非常广泛。目前，甜味剂在美国、欧盟及中国等100多个国家和地区广泛使用，有的品种使用历史已长达100多年。

从国际范围来看，甜味剂的安全性已得到国际食品安全机构的肯定。只要是按规定使用甜味剂，它都是安全的，不会对人体健康造成损害。

喝苏打水会腐蚀牙齿？

苏打水是这几年非常受欢迎的一种饮品。但很多人担心喝多了会腐蚀牙齿。

苏打水是一种含有小苏打的饮料，这也是大家担心腐蚀牙齿的原因。不过，苏打水并不会在口腔停留很长时间，牙齿更不会长久泡在苏打水里，所以苏打水并不会腐蚀牙齿。

需要提醒的是，如果你喝的是含糖的苏打水，糖倒是更容易让你长蛀牙。

喝果汁能排毒？

果汁被不少人认为是一种“健康饮品”，但这完全是误解。果汁，可能算不上健康。

一方面，和新鲜水果相比，果汁制作过程中去掉了其中的膳食纤维和部分营养素，其中的维生素C和抗氧化物质也受到不小的损失。另一方面，果汁中的糖属于游离糖，需要控制摄入量。所以，即使是纯果汁也不能多喝。

至于“排毒”，它本身就不是一个科学概念。所有的“排毒”饮食其实是既没有必要，也是无用的，甚至还可能有害。有些人把喝果汁后腹泻，当做是“排毒”的表现。这其实是因为果汁中的果糖太高，或者不卫生导致的。

喝酸梅汤能解油腻、减肥？

酸梅汤是北方流行的饮品，不少人撸串的时候都喜欢来一杯酸梅汤，认为能减肥、解油腻。

酸梅汤中含有丰富的抗氧化物质，不过，它并不能促进脂肪的分解。而且，酸梅汤虽然好喝，但里面的糖分可不低。一瓶500毫升的饮料中大约有白糖50克左右。多喝不仅不能减肥，还会让你长胖。（来源：科普中国）