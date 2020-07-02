小心这些披着 脑科学外衣的伪科学

左撇子智商高、古典音乐能提升记忆力、左脑负责抽象思维、右脑负责形象思维……

在某短视频平台上，搜索“左右脑”“脑测试”等关键词，就会跳出许多关于大脑测试的小视频，如看一个图像，如果你看到的是顺时针旋转则说明你是右脑型思维，逆时针旋转则说明你是左脑型思维等；还有视频博主称，左脑主要掌管抽象思维，右脑主要负责形象思维；在这些测试视频中，还会出现测试左右脑哪个更灵活的测试链接……

记者看到，在评论留言区，许多网友发表看法，大多对此表示深信不疑，有人甚至说自己的脾气性格与大脑开发不均衡有关。

那么，这些测试有科学依据吗？我们的大脑是否有左右脑分区，它们是怎么分工合作的？左右脑开发是否会产生不同的人格特质？

误区：左脑负责抽象思维，右脑负责形象思维

真相：大脑存在功能分区，但并非按左右脑划分

“所谓左脑负责逻辑、推理等抽象思维，右脑负责艺术、空间等形象思维，并将人分为左脑型和右脑型，是彻头彻尾的伪科学。”东南大学生物科学与医学工程学院、学习科学研究中心、儿童发展与学习科学教育部重点实验室杨元魁博士说。

美国前总统奥巴马曾无奈地表示，作为人类，我们能够确认数光年外的星系，我们能研究比原子还小的粒子，但我们仍无法揭示两耳间三磅重的物质（指大脑）的奥秘。

因此，大脑也被戏称为“三磅的宇宙”，就如同宇宙一样，难以琢磨又令人神往。

目前我们已经知道，人脑大约有860亿个神经细胞，彼此之间由大量的突触连接成极为复杂的神经网络，并且部分脑组织的功能分区已经得到确认。

杨元魁告诉记者，大脑的主要解剖结构包括额叶、枕叶、顶叶和颞叶，其中包裹在大脑整个表面、约2—3毫米的细胞层被称为大脑皮层。人类大脑皮层是神经细胞胞体集中的区域，分为6个细胞层，是人类中枢神经系统的意识结构，不仅与躯体的各种感觉和运动有关，也与语言、思维等各种认知能力密切相关。根据大脑皮层的神经细胞形态与功能等特点，又可将皮层分为若干区，比如躯体感觉皮层、运动皮层（包括初级运动皮层、前运动皮层、辅助运动区）、视觉皮层、听觉皮层、嗅觉皮层、语言中枢等。

举例来说，大部分人的语言中枢（主要指布洛卡区和韦尼克区）在左脑，且左脑的语言区比对应的右脑语言区稍微大一点。有趣的是，我们脑半球控制的是身体对侧，也就是由右脑半球控制左手臂。感官知觉的运作也是同理：左脑半球能感知右手的触觉。由此可知，神经系统的基本原则是：所有的知觉及运动神经纤维在传进脑部前会先交叉。

真正确立左右脑分工的概念，始于20世纪50年代。科学家在动物身上进行裂脑实验，发现切断动物左右脑之间的全部联系时，这些动物仍然生活得很正常。进一步研究发现，左右脑拥有各自的感觉、认识、记忆等功能，也就是说，左脑具有右脑的功能，右脑也同样有左脑的功能，只是各有分工和侧重点而已。

误区：左右脑是单独工作的

真相：做任何事情，左右脑都是一起完成的

这一连串的裂脑实验表明，左右脑半球处理资讯的方式存在显著不同。

但是，对那些似是而非的伪科学论断者而言，这个研究结果却正中下怀。他们干脆把特定的人格特质归咎于特定的脑半球，比如右脑比较擅长辨识整体的样式和画图，干脆就把创意活动全都包给右脑；左脑擅长逻辑思考、能言善道，就说左脑对认知学习大权在握。

“人脑的功能区域确实是有一定的划分，并且左、右半脑的功能确实存在一定程度的不对称性，但是其实我们在做任何一件事情的时候，我们的脑网络都是在协同工作，也就是左半脑和右半脑所构成的功能网络在合作完成各种任务，我们没有任何一种能力是由某个半脑的某个位置完全决定的。”杨元魁告诉记者。

虽然有几个具体功能特别集中在某个脑半球，但这并不能拿来解释所有的人格特质。没错，语言中枢大都在左脑，但是右脑也负责了语言的节律。

通过影像学技术研究，科学家进一步发现两边脑半球通常都是彼此合作，共同完成大脑的功能。就连常被归入左脑的数学思考能力，也是如此。两个脑半球合作得愈密切，数学问题解得愈好。如果只活化单侧（比如大家信以为真的专司数理逻辑的左脑），并没有办法解决艰难的逻辑问题。

也就是说，某个脑区是所谓的逻辑中枢或创意中枢说法显然根本不成立，自然也不存在艺术型的右脑和数理型的左脑。

杨元魁说，以我们最容易理解的负责产生语言的布洛卡区为例，很少有人的语言中枢区域会集中在单一大脑半球，虽然部分左撇子的语言中枢可能会与正常右撇子相反，但其实是横跨两边脑半球，也就是说当人说话时，需要两个脑半球的不同脑区合力完成，或完成其他一些复杂的任务时，甚至有些协作脑区相距还很远。

误区：左撇子的智力高于常人

真相：智力水平与左右脑能否高效协同工作有关

曾有许多人认为，左撇子是天才；还有不少幼教机构打着全脑开发的幌子，声称可以促进幼儿智力发育；更有传言说，大脑有莫扎特效应，即常听莫扎特或其他古典音乐，可以提高学习和记忆能力。

这些在杨元魁看来都是“神经神话”，即对脑科学研究成果的错误理解或夸大解释，“人的智力水平很大程度上跟左右脑能否高效的协同工作有关，而不取决于其中一侧，能不能协调协同工作是最重要的指标之一”。

对于左撇子的成因，目前科学还没有定论，但杨元魁解释说，根据现有研究表明左撇子的产生有三个方面的原因，一是跟基因有关，科学家已经筛选出可能相关的几百个基因，但是并没有明确；二是跟妊娠胎位有关，哪一只手活动空间多后天就更灵活；三是跟孩子出生后的用手习惯有关。

“但是可以肯定的是，并没有科学证据表明左撇子的智力高于常人。”杨元魁说。

脑神经元之间特化的细胞连接叫做突触——这是神经元进行互动的关键性结构。学习和记忆的过程，就是产生大量突触连接的过程。

脑突触的连接、强化、修剪、优化是人学习和记忆的生物基础。人脑中的突触密度随年龄的增长呈倒“U”形曲线，其中大脑皮层的突触密度大约在五六岁左右达到最高水平，之后会经历一个快速的修剪和优化过程，大量事实性的陈述性记忆在短期内会被修剪和优化掉，而与情绪、动作相关的记忆则会被保存下来。

因此，孩子6岁前不需要死记硬背知识，因为以后很大部分会被忘掉，更应该重视的是孩子情绪能力和动作的发展。

需要引起年轻父母重视的是，人脑具有自我保护机制，外界刺激性信息会对儿童的大脑造成影响。

比如大脑额叶是人脑的控制中心，因为有着广泛的神经联系和复杂的结构图式，以及丰富的双向性联系，它是大脑中最重要的区域之一。

当孩子被骂，尤其是被突然提高的声音大吼时，额叶会出现暂时的失活，导致无法加工和处理别人此时对自己说的话。经常被家长打骂的孩子额叶发育会受到影响，不同性别受到影响的表现不同。女孩子容易习得这类情绪，日后也容易表现出情绪暴躁、大吼大叫等特征；而男孩子则更加容易表现出反应迟钝、性格怯懦等特征。（本报记者 张 晔）