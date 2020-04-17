增强科学素养，打败伪科学“病毒”

万能板蓝根、神奇双黄连、奇葩抗病毒口罩……从新冠疫情暴发，到高峰过去，朋友圈、微信群、网上各种防治新冠肺炎的“偏方”从未间断；随着各地复工复产有序推进，又有一批号称可以抵御病毒、预防新冠肺炎的商品热卖，有的打着“高科技”旗号，有的则是人们熟悉的“老面孔”卷土重来。这些所谓的防疫“神器”和抗病毒秘方靠谱吗？

专家指出，许多商家口中神乎其神的“黑科技”，都是典型的“噱头大于内容”，不仅难言科学，更跟抵御病毒不搭边，纯粹是“借疫生财”。倘在平时，我们也许还会有所警惕，但面对疫情，往往就有人“病急乱投医”“宁可信其有”。积极防疫是好事，但真信了这些谣言，钱包缩水事小，耽误健康可是得不偿失。

对夸大功效、虚假宣传的行为，需要各地市场监管部门主动出击、从严处罚、形成震慑。但我们也应看到，每有突发事件来临，诸如此类盲目“抢购”就会再现。如此这般，除了不确定性所带来的信息获取焦虑，也折射出一些人科学素养亟待提升的现实。

近些年来，高科技日益改变着我们的生活，新技术新概念层出不穷，但与此同时，各种“伪科技”产品也鱼目混珠。在信息时代，知识的“保质期”越来越短，“折旧率”越来越高，但越是如此，就越需要对新事物、新概念秉持一份冷静甄别的理性意识，涵养一份“透过现象看本质”的科学精神。看文章别被“标题党”牵着走，遇到新信息不妨多方求证、避免踏进谣言陷阱。当科学素养的“免疫力”不断增强，伪科学的“病毒”自然式微。

突如其来的疫情，映照出一些人科学素养的不足，却也告诉大家，这样的重大公共卫生事件，也是最好的科普课堂。当各种与疫情、健康相关的谣言，披着科学的外衣，混淆视听、真假难辨时，我们更需澄清事实，还原真相，经常性打假，让这些耸人听闻的谣言失去生存的土壤，随风飘散。

战胜疫情离不开科学，既要加强科研攻关，也需要我们在防控中坚持科学态度、树立科学精神。提升公众科学素养，让科普更接地气，果断剥开“伪科技”的外衣，种种“神器”和谣言也就自然没有了市场。（晓想）