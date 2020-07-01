只因责任在肩 “东方八队”守卫方庄！

“我是青年医生就应该多分担一线工作，必须要接过前辈肩上的担子，无论驰援武汉还是进社区采集样本，都是我们职责所在。”呼吸热病科副主任医师马建岭年初刚参加了援鄂抗疫医疗队，完成了武汉保卫战，面对北京疫情，他又多次要求再上一线。

“只要有检测任务，我们就义不容辞。今天是东方医院第八支医疗小队执行任务，我们责无旁贷而且必须要圆满完成。”截止今日，东方医院已经有八支医疗小队执行丰台区卫健委下达的任务。今天虽然是阴天，但却没有一丝风，树梢也一动不动，接近长夏，暑湿让人透不过气来。晨交班后，副院长胡凯文、科研处处长王乐、医务处质控办主任谢淑芸带领北京中医药大学东方医院核酸检测“东方八队”在医院金银花广场集结完毕，他们今天将前往丰台区方庄紫芳园社区继续进行咽拭子采集工作。

副院长胡凯文主任医师做了简单的行前动员，强调了咽拭子采集任务的重要性及做好防护的必要性。胡凯文教授在疫情刚刚爆发时被任命为东方医院急性呼吸道传染病防治工作领导小组常务副组长，是医院疫情防控医疗工作的总指挥。他全过程现场指挥处置东方医院第一例确诊病例；无论白天还是夜晚，他在无数次医院紧急部署工作会上对疫情防控医疗相关工作进行部署；他在脚部肿痛无法行走的情况下依然拄着拐坚持在院内巡视督查防控工作……

东方医院咽拭子采集队的医护人员经过几天的经验积累，各个练就了一身“绝活”。科研处副处长王乐一米八的身高，为小朋友们采集咽拭子着实是个考验，要么半蹲半跪要么索性蹲起马步，稳稳地为小朋友采集咽拭子。舒宝珍、杨冬梅，苗艳梅三位护士长组成物资小组，除了完成采集咽拭子的工作，轮休的时候依然坚守在物资保障处，有力的保证了采集工作的顺利进行。作为50加的“老同志”，心内科主任吴旸跑前跑后，为大家指导防疫，几趟下来也是汗流浃背。

皮肤科医生胡博、心内科医生刘洋也都先后执行多次咽拭子采集任务。他们都是东方医院的青年医生，他们践行医者初心，他们传递青春力量，他们担起国家责任，努力诠释青年医生的使命与担当。

北京中医药大学东方医院主院区位于丰台区方庄小区核心地带，医院的建设和发展得到了方庄地区办事处、各兄弟单位和周边居民的信赖和帮助。东方医院选派精干的医疗专家摄入各居民小区，开展核算检测和日常健康科普讲座、义诊活动，为健康方庄，美丽社区建设作出贡献。

生命之托重于泰山，在新冠疫情面前，广大医护工作者出于对生命的敬畏与尊重，无惧无畏，只因责任在肩。（北京中医药大学东方医院宣传科 闫妍）