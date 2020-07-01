健康生活方式的五大衡量标准，你做到了几点？

近年来，在术后康复中心、生活养生馆等场所，我们经常会听到专业人士提及“生活方式医学”这个热点词。其实，生活方式不仅仅是吃好一点、睡好一点，它已经上升到了医学调节的高度。

在谈论生活方式之前，我们先来了解一下什么是生活方式医学。生活方式医学是指通过食物调节，规律的运动，有质量的睡眠，压力管理，危险因素预防和积极社交等方式来治疗和逆转慢性疾病。

为什么保持健康的生活方式至关重要呢？当前各种慢性疾病充斥着我们的生活，根据世界卫生组织（WHO）的预测，到2020年，全世界范围内有2/3的疾病都与生活方式有关，而其中与疾病最为相关的不良生活方式是吸烟、营养不良、静坐少动的生活模式。采取健康的生活方式可以帮助我们预防90%的心脏病，50%的中风，93%的糖尿病和36%的癌症，并降低超重或者肥胖人群的死亡率。因此，保持健康的生活方式对慢性疾病的预防和治疗，以及对生活质量的提高都有明显的帮助。

健康的生活方式究竟是什么样的呢？我们可以从运动、饮食、情绪和睡眠、烟酒、体重五个方面来注意。

1. 运动是保持健康生活方式的重要一环。如果想要保持健康的身体状态，建议每周进行150分钟的中等强度的运动。如果已经患有疾病、有患病的高危风险或者想要预防疾病的发生，则需要每周进行225分钟到300分钟的中等强度运动。

2. 在饮食方面，要注意膳食的平衡，多摄入蔬菜、水果、坚果、全谷物以及健康的油脂，比如说坚果和深海鱼中含有的油脂。同时，应该少吃牛肉、羊肉、猪肉等红肉以及香肠、培根等加工类的肉。还应注意尽量避免摄入含糖饮料，特别典型的就是现在大家很爱喝的奶茶。此外还要限制转式脂肪酸和盐的摄入。

3. 在情绪方面，我们应当保持一个放松、积极的态度，减少出现焦虑、抑郁、压力大的情绪。在日常生活中，我们还应该保持良好的睡眠，保证足够的睡眠时间，高质量的睡眠周期，定时睡觉，同时最好能做到不依赖药物入眠。

4. 在烟酒方面的话，我们要做到的是绝对禁烟，不仅是一手烟，还要远离二手烟和三手烟的伤害。离吸烟的人远一点，在接触了吸烟的人之后最好能够及时换一身衣服。同时，要限制饮酒，限制每天一个单位的酒饮（包含14g酒精）。

5. 在长期的生活当中，我们还应该保持一个健康的体重，大家可以按照以下适合亚洲人的身体质量指数来评估并及时调整自己的体重。

本文由中国医学科学院阜外医院副主任医师冯雪进行科学性把关。

中国医学科学院阜外医院供稿