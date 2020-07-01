首次全国三级公立医院绩效考核亮出成绩单

人民网北京7月1日电（记者 杨迪）国家卫生健康委办公厅今日下发的《关于2018年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析有关情况的通报》（以下简称《通报》）显示，2019年国家卫生健康委联合相关部门，根据全国三级公立医院2018年的数据，对26个绩效考核监测指标进行了分析。国家卫生健康委医政医管局对此进行了解读。

一、印发《通报》的背景是什么？

国家卫生健康委医政医管局介绍，为进一步深化公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，国务院办公厅于2019年印发《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》（国办发〔2019〕4号）（以下简称《意见》），在全国范围内启动三级公立医院绩效考核工作。

按照《意见》要求，国家卫生健康委、国家中医药局联合相关部门，根据三级公立医院绩效考核国家监测指标数据，对全国2398家三级公立医院开展了监测分析，并形成三级公立医院绩效考核国家监测分析有关情况。

为指导各级卫生健康行政部门及各相关三级公立医院以问题和需求为导向，不断提升公立医院的科学管理水平和医疗服务能力，持续推进分级诊疗制度和现代医院管理制度落地见效，经国务院医改领导小组三级公立医院绩效考核工作组决定，拟以国家卫生健康委办公厅名义印发2018年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析有关情况的通报，并向社会公布。

二、《通报》有哪些主要内容？

据了解，《通报》主要包括4个部分。第一部分是科学有序推进绩效考核工作。国家卫生健康委联合相关部门成立考核工作组，建立标准化、信息化考核支撑体系，加强政策宣传、解读和人员培训，指导督促各地开展绩效考核，并扎实开展数据采集与质控工作。同时，针对数据质控发现的问题，采取督促限期整改、集体约谈及通报批评等形式予以处理，最终完成年度绩效考核数据采集与质控工作。

第二部分是国家监测分析情况。分析结果主要反映六个方面，一是三级公立医院医疗服务质量与管理水平持续提升；二是医疗质量与安全持续提升；三是医院运营与内部管理水平不断提高；四是持续发展机制不断健全；五是持续发展机制不断健全；六是委属委管医院国家队作用凸显。

第三部分是通过绩效考核发现的主要问题。包括四个方面，一是全国三级公立医院发展不平衡、不充分问题较为明显；二是住院患者跨省异地就医问题仍然存在；三是医院内部科学管理水平需要提升；四是医务人员积极性还需进一步调动。

第四部分是工作要求。对各级卫生健康行政部门及各相关三级公立医院提出了具体要求，指导其正确看待和合理运用绩效考核结果，持续推动公立医院综合改革和分级诊疗制度建设落地见效。

三、下一步工作计划是什么？

国家卫生健康委医政医管局指出，公立医院绩效考核，是引领公立医院综合改革向纵深推进的重要抓手，是推进医院高质量发展的重要举措。下一步，国家卫生健康委将继续联合相关部门，认真贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，加强对绩效考核工作的思考和总结，持续改进并逐步完善公立医院绩效考核工作制度，充分发挥公立医院绩效考核“指挥棒”作用，引导全国二级和三级公立医院有效提升整体医疗质量和管理水平，实现公立医院医疗服务高质量发展，保障广大患者健康权益。

通报全文如下：

国家卫生健康委办公厅关于2018年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析有关情况的通报

国卫办医函〔2020〕515号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委：

按照《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》（国办发〔2019〕4号，以下简称《意见》）要求，2019年我委联合相关部门，根据全国三级公立医院2018年的数据，对26个绩效考核监测指标进行了分析。现将国家监测分析情况（西医类三级公立医院）通报如下。

一、科学有序推进绩效考核工作

（一）建立标准化、信息化考核支撑体系。我委制定了《国家三级公立医院绩效考核操作手册（2019版）》，统一考核所需的疾病诊断编码和手术操作编码，建成并开放国家公立医院绩效考核管理平台。坚持即时报告、晨会交班、安全预警、技术响应、专业顾问等工作保障制度，保障绩效考核工作顺利开展。

（二）加强政策宣传、解读和人员培训。依托国家远程医疗服务平台，在线培训医疗机构近6000家，培训人数近60万人；分片区组织14场培训会，培训人数超7000人；开通热线、微信、邮箱、绩效系统咨询通道等，在线服务超4000人次；更新发布答疑手册17期，推出系列宣传品2期；建立国家、省级和医院联动机制，实现信息高效互通共享。

（三）开展数据采集与质控工作。经各省级卫生健康行政部门审核确认，截至2018年底，全国共有2398家三级公立医院（其中，综合医院1289家，专科医院576家，中医医院533家）参加2018年度绩效考核工作。首次运用国家超级计算广州中心的天河二号超级计算机，对绩效考核的大数据集合进行计算分析，组织100多位病案、财务、临床、管理专家开展人工质控，有力保障了绩效考核结果的真实客观公正。

（四）落实相关单位的主体责任。针对数据质控发现的问题，我委督促各地、各医院限期整改，对141家三级医院进行集体约谈并核减相应绩效考核分数；对影响恶劣的西安市第三医院进行全国通报批评，对其主要负责人与相关负责人给予党纪政纪处分，绩效考核成绩计零分；3家医院因为新建或搬迁不对其开展当年度考核。

二、国家监测分析情况

从绩效考核数据看，三级公立医院医疗服务质量与管理水平持续提升，逐步建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，正沿着“三个转变、三个提高”的方向持续发展。

（一）功能定位不断得到落实。

1.医疗服务效率持续提升。2018年，全国三级公立医院总诊疗人次数13.6亿，较2016年增长9.93%，出院人次数8047万，较2016年增长13.8%，均高于在职职工数和床位数的增幅。平均住院日9.1天，较2016年下降0.4天，床位使用率99%，时间消耗指数逐年降低。与2016年相比，日间手术人数增加近74万，日间手术占择期手术比例提升2.93%。

2.分级诊疗制度建设效果逐步显现。2016年至2018年，三级公立医院门急诊和住院患者下转人次数逐年上升，其中2018年向医联体内二级医院或基层医疗机构下转患者人次数累计达到1301.73万人，较2016年增长45.45%，门诊人次数与出院人数比不断下降，适宜患者向下转诊成为趋势。

3.疑难危重患者救治能力不断增强。2018年全国三级公立医院出院患者手术占比27.4%，微创手术占比15.9%，四级手术比例16.4%，均较2016年有所提升，三级公立医院综合诊疗技术能力不断增强。

（二）医疗质量与安全持续提升。

1.患者安全不断加强。2018年全国三级公立医院手术患者并发症发生率0.48%，I类切口感染率0.71%，均较2016年有所下降。其中，上海市在出院患者手术占比、出院患者四级手术占比位于各省份前列的情况下，手术患者并发症发生率和I类切口感染率全国最低。

2.医疗服务能力不断增强。近3年，全国三级公立医院医疗技术难度（体现医疗技术难度的主要指标为CMI值、四级手术占比等）稳中有升，综合医院CMI值由2016年1.015增加至2018年1.016，其中北京市（1.30）、上海市（1.13）位于全国前列；西藏自治区CMI值3年间提高0.11，进步最快。全国三级公立医院诊疗病种覆盖面逐年增加，DRG组数中位数由2016年的530组增加至2018年的563组，其中综合医院DRG中位数达到617组，较2016年增加28组。

3.临床检验可比性持续提高。近3年，参加室间质评的三级公立医院从1394家上升到1527家。2018年全国室间质评项目参加率中位数为75%，较2016年提升3.4个百分点，合格率中位数基本稳定在96%左右，表明同级医疗机构检验结果可比性得到提高，为检验结果互认打下基础。

4.临床用药更趋合理。2018年全国三级公立医院抗菌药物使用强度约为37.78DDDs，优于40DDDs的国家要求。点评处方占处方总数的比例、病房（区）医嘱单（处方）点评率、基本药物采购品种数和占比逐年提升，门诊患者基本药物处方占比达到52.25%（该指标是指有基本药物的处方占总处方的比例），住院患者基本药物使用率达到95.38%（该指标是指患者住院期间用药中含有基本药物的人数占总出院人数的比例），国家组织药品集中采购中标药品使用比例达到92.21%（医院使用的国家集中采购中标药品用量与同期同种药品用量之比）。

（三）医院运营与内部管理水平不断提高。

1.内部管理能力持续改进。2018年全国三级公立医院门诊预约诊疗率达42.02%，较2016年上升12.36%。3年来，参评电子病历水平分级的三级公立医院从994家上升到1764家，参评率达94.58%，全国平均级别从2.22上升至2.72。上海、江苏、云南等地的电子病历应用功能水平分级相对较高，中国医学科学院阜外医院和中国医科大学附属盛京医院电子病历应用功能水平分级达到7级，为目前全国最高。大部分医院能够制定大型医用设备预防性维护维修计划，大型医用设备日常维修保养工作开展较好。2018年大型仪器设备检查阳性率达83.26%，比2016年上升2.25个百分点。

2.医药费用增幅趋于平稳。与2016年相比，2018年全国三级公立医院门诊次均费用、住院次均费用有所增长（增幅分别为9.36%、6.03%），增速放缓且低于同年GDP增幅，住院次均药品费用、门诊次均药品费用下降（分别下降15.25%、3.38%），体现了三级公立医院医药费用增幅呈现整体平稳趋势，不合理增长得到有效控制。

3.收支结构不断优化。三级公立医院收支结构呈现“三升三降”的变化趋势。一方面，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例、人员支出占业务支出比重、收支结余稳步提升（具体数据见下图1至图3），收入结构不断优化，医务人员劳务价值进一步体现，医务人员收入逐步改善，医院整体运营效率稳步提升，“腾笼换鸟”调结构初见成效。另一方面，万元收入能耗支出（见图4）、资产负债率（见图5）、辅助用药收入占比稳步降低，三级公立医院正在逐步转变管理模式，精细化管理水平逐步提高，医院运行成本合理降低，节约型医院建设稳步推进。财政直接补助比重增加。2018年全国三级公立医院医院财政直接补助收入占总支出的比重为7.73%，较2016年和2017年分别提高0.24%和0.29%。其中，15个省份高于全国平均水平，17个省份低于全国平均水平。补助占比最高的5个省份是西藏自治区、青海省、北京市、江西省和山西省，最低的5个省份是湖南省、河南省、河北省、山东省和湖北省。

图1 2016-2018年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例（%）

图2 2016-2018年人员支出占业务支出比重（%）

图3 2016-2018年业务收支结余（万元）

图4 2016-2018年万元收入能耗支出（元）

图5 2016-2018年资产负债率（%）

（四）持续发展机制不断健全。

1.人员结构基本合理。2018年全国三级公立医院医护比为1:1.58，超过全国医疗卫生服务体系规划纲要提出的2020年达到1:1.25的目标要求，每名执业医师日均住院工作负担日趋下降，每百张病床药师人数基本保持在0.82的水平。卫生技术人员中具有副高级以上职称的比例为16.44%，比2016年提升0.97个百分点。大部分省份三级公立医院的麻醉医师占比约为3%-5%，儿科医师占比约为4%-7%，重症医师占比约为0.2%-2%，病理医师占比约为0.4%-1.6%，中医医师占比约为3%-10%。

2.人员培养能力有所提升。医院同期招收进修总人数、教育教学培训人次数逐年提升，师资力量不断充实，发表教学论文数量、在医学人才培养方面的经费投入逐年增加。2018年，92.23%的医院有符合统计条件的考生参加医师资格考试，平均通过率为77.47%，比2017年提升1.99个百分点。

3.学科建设能力不断加强。2018年80.34%的三级公立医院获得科研经费支持，每百名卫技人员科研经费超过200万元的医院占比达5.64%。科研经费总量位于全国前5位的医院是四川大学华西医院、复旦大学附属中山医院、中国医学科学院北京协和医院、首都医科大学附属北京儿童医院和复旦大学附属华山医院。每百名卫生技术人员科研成果转化金额达1305.93万元，较2016年增长165.96%。

4.“两个允许”政策积极落实。通过探索完善医院内部绩效考核分配方案，科学评价医务人员劳动付出，不断优化人员支出结构，人员支出占业务支出比重从2016年32.56%上升至35.45%，体现优绩优酬、多劳多得，技术劳务价值不断提升。

（五）患者满意度处于较高水平。2018年全国三级公立医院门诊患者满意度和住院患者满意度分别为84分和90分。门诊患者满意度最高的5个省份依次为湖南省、江苏省、山东省、江西省和浙江省；住院患者满意度最高的5个省份依次为江苏省、上海市、山东省、湖南省和河南省。其中，湖南省、山东省、江苏省的门诊患者和住院患者满意度都相对较高。门诊患者对护士沟通、医生沟通和医务人员回应性的满意度最高，对挂号体验、环境与标识、隐私保护的满意度偏低。住院患者对医务人员对患者家属态度、医务人员回应性和疼痛管理的满意度最高，对出入院信息及手续、医生沟通、饭菜的满意度最低。

（六）委属委管医院国家队作用凸显。2018年44家委属委管医院平均住院日为7.7天，床位使用率达105%，运行效率高于全国三级公立医院的平均水平。80%的委属委管综合医院各维度表现均较为突出，其中21家综合医院的科研经费总额都在5000万元以上，体现了委属委管医院在科研创新方面的龙头作用。

三、通过绩效考核发现的主要问题

（一）全国三级公立医院发展不平衡、不充分的问题较为明显。从各省份来看，监测分析结果较好的三级公立医院主要集中在北京市、上海市、浙江省、四川省等地，监测分析结果靠后的主要集中在黑龙江省、辽宁省和内蒙古自治区等地。从区域发展看，华北、华东、中南和西南的四川省、重庆市三级公立医院整体指标较好，东北、西北和西南除四川省、重庆市外的省份整体偏弱。北京市、上海市、浙江省优势明显，医疗技术能力、信息化水平、室间质评合格率、医师资格考试通过率等方面均位于前列。从医疗质量安全看，医疗服务能力呈现明显的分化趋势。上海市、北京市、浙江省的日间手术占择期手术比例明显高于其他地区，西藏自治区、新疆生产建设兵团这一指标值不足1%；西藏自治区、贵州省的出院手术患者四级手术占比不足10%。从科研能力看，2018年综合医院中92.08%的科研经费集中在13.26%的医院，80%的临床试验资源主要分布在北京、上海、江苏、广东、天津、湖南、湖北、安徽8个省份，医院间科研实力差异较大。此外，一些三级公立医院存在超规划、超规模发展的问题，造成一定的虹吸效应。

（二）住院患者跨省异地就医问题仍然存在。分析全国三级公立医院2016年至2018年病案首页数据，2018年全国三级公立医院异地就医患者数量高于2016年、2017年。流出患者数量最多的省份依次为安徽省、河北省、江苏省、浙江省和河南省。流出患者占本省份住院患者比例最多的省份为西藏自治区、安徽省、内蒙古自治区、河北省和甘肃省。患者流出较多的省份，除长三角及邻近省份由于经济发达、交通便利等因素外，其他省份三级公立医院整体偏弱，难以满足当地人民群众对高质量医疗服务的需求。患者流入最多的省份前5位分别为上海市、北京市、江苏省、广东省和浙江省，共占全国异地就医患者的53.6%。大规模的异地患者涌入也对北京和上海的医疗服务带来一定挑战。

（三）医院内部科学管理水平需要提升。一方面，经济运行稳中有忧。尽管三级公立医院总体经济运行平稳，但仍有22.65%的三级公立医院医院出现了收支结余为负数，落实公立医院补偿机制、加强公立医院运营管理的任务仍然艰巨；约三分之一的医院资产负债率大于50%，化解公立医院符合规定的长期债务的压力仍然较大，“严禁公立医院举债建设”的规定落实不到位。另一方面，部分三级公立医院管理水平不高。一是医院信息化建设整体水平不高，尽管三级公立医院电子病历水平在稳步提升，但距离系统集成、数据统管、智能化应用的要求差距明显；二是大型医用设备管理工作有待加强，部分医院没有大型医用设备维修保养计划；三是临床合理用药水平仍需提高。2018年，还有662家三级公立医院以及西藏自治区、上海市、江苏省、湖北省、安徽省、海南省、陕西省和广西壮族自治区8个省份的三级公立医院平均抗菌药物使用强度（DDDs）高于40。

（四）医务人员积极性还需进一步调动。与患者满意度较高的情况不同，医务人员满意度仍然不高，其中，海南省、广东省和新疆生产建设兵团的医务人员满意度较低。医务人员最不满意的是薪酬福利、工作内容和环境，反映出三级医院医务人员工作负荷重，工作环境和薪酬待遇有待改善。考核数据显示，2018年仍有10.46%的三级公立医院人员支出占业务支出比例低于30%，主要分布于辽宁省、河南省、河北省。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各省级卫生健康行政部门要充分认识做好三级公立医院绩效考核工作的重要意义，强化组织领导，科学运用绩效考核结果，建立与绩效考核相结合的奖惩机制，发挥绩效考核“指挥棒”作用，确保绩效考核工作落到实处，调动公立医院落实医改任务、实现高质量发展的积极性和主动性。

（二）强化医院管理。各省级卫生健康行政部门及各相关三级公立医院绩效考核联络员可登录公立医院绩效考核管理平台，查询本省份和本医院的国家监测指标分析情况。各省份、各医院要以问题和需求为导向，查找医院管理和医疗服务的差距，进一步加强医院管理，完善支持公立医院持续健康发展的政策措施，提升公立医院医疗服务和医院管理水平，不断满足人民群众医疗健康需要。

（三）做好宣传引导。各省级卫生健康行政部门要引导三级公立医院正确看待绩效考核工作，将关注外部考核排名转变为加强内部管理和服务。要及时总结经验，结合公立医院绩效考核挖掘宣传先进典型，发挥典型示范引领作用，为公立医院绩效考核和医院健康发展营造良好的环境。

国家卫生健康委办公厅

2020年6月29日