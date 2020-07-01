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北京公布57家公立医疗机构核酸检测预约电话

2020年07月01日09:17 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月1日电 昨日，北京市人民政府新闻办公室微信公众号刊发《关于发布第一批、第二批核酸检测电话预约服务公立医疗机构名录的通告》(以下简称通告)。通告称，北京市卫生健康委组织公立医疗机构开通电话预约和咨询专线，提供核酸检测电话预约等服务。预约和咨询电话予以公布，有检测需求的单位和个人，可提前预约登记，有序进行检测。

　　通告表示，除电话预约外，医院还提供多种预约方式，市民还可以通过北京市预约挂号统一平台（北京114预约挂号）、京医通、医疗机构官方APP、微信公众号等预约检测。

　　北京市卫生健康委提醒：

　　1.核酸检测预约服务于无发热等症状且无流行病学史、自愿接受核酸检测的人员。出现发热、咳嗽、咽痛等症状人员，请及时到发热门诊筛查。

　　2.为了您自身安全，请按需预约、错峰预约，戴口罩、不扎堆，避免出现交叉感染。

　　3.请携带身份证和社保卡就诊，配合医院预检分诊工作，扫描“健康码”如实申报个人健康情况；就诊时请全程佩戴口罩，并保持一米社交距离。4.核酸采集无需空腹，采样前2小时内不要吸烟、饮酒、嚼口香糖；对于咽部敏感者，建议采样前两小时不进食，以免采集咽拭子时因恶心引起呕吐。

　　北京市卫生健康委

　　2020年6月30日

(责编：许晓华、李轶群)


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