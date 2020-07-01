四川疾控提醒：游泳卫生不注意 小心“结膜炎”找上你

高温酷暑，闷热难当的夏季，游泳就成为小伙伴们非常喜爱的运动之一。但如果泳池水体不清洁，反而会引发眼结膜炎等眼部疾病，影响身心健康。四川疾控提醒您：游泳卫生不注意，小心“结膜炎”找上你!

结膜炎是怎么发生的?

据悉，正常情况下，结膜具有一定防御能力，但当防御能力减弱或外界致病因素增加时，引起的结膜组织炎症，统称为结膜炎。在不清洁的水体中游泳后，容易诱发各种眼部疾病，其中最常见的就是急性结膜炎，即“红眼病”。

“红眼病 ”是一种传染性极强的眼病，好发于春夏季。主要通过接触传播，多以巾、手、水等为媒介，如接触病人使用过的毛巾、脸盆等或到病人接触过的泳池、浴池等地方游泳、洗浴，都有可能感染此病。而“红眼病”治愈后不能获得永久性抗体，可重复感染。

结膜炎有什么症状?

受泳池水中消毒剂轻微刺激引起的非感染性结膜炎，常常仅表现为眼睛轻微发红，无其他症状，数十分钟至数小时后就会自行消失，一般不需额外治疗。

若在不清洁的水体中游泳，容易因病原微生物感染引起结膜炎，发病通常比较急，主要表现为畏光、眼睛明显充血、有眼痒、异物感或灼烧感，伴随分泌物增多，可单眼或双眼发病，多数为双眼先后发病，若累及角膜，会有视力下降的现象，应及时去医院检查治疗。

告别结膜炎，预防是关键!

1、选择正规游泳场所游泳。

2、游泳前应冲洗身体，游泳时应佩戴泳帽，建议佩戴泳镜，尽量避免用手搓揉眼睛。

3、不与他人共用毛巾、浴巾等公用物品。

4、游泳后及时用流动的清洁水洗脸、洗澡，清洗泳镜、泳帽。

5、患有眼部疾病时不宜游泳，并及时治疗。(记者 李丹)