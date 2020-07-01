最新研究称，生物工程支架修复兔子宫可帮助实现活产

自然科研旗下国际专业学术期刊《自然-生物技术》最新发表一篇生物技术研究成果论文称，科研人员通过组织工程学方法利用兔自身细胞修复10只兔的受损子宫后，其中4只兔可以正常妊娠并活产。该方法今后或对受不孕症影响的女性具有潜在意义。

该论文指，在接受不孕症治疗的女性中，约有6%存在子宫功能障碍。移植来自活体或死亡供体的子宫在人类中已成功实现活产，但供体器官的稀缺以及需要免疫抑制治疗来支持移植后的子宫限制了该方法的应用。生物工程学方法已被证明能修复啮齿动物的轻微子宫缺陷，但此前尚未在啮齿动物或更大动物中实现过活产。

论文通讯作者、美国维克森林大学医学院安东尼·阿塔拉(Anthony Atala)和同事，向78只兔的受损子宫内植入了可降解聚合物支架——有些支架在基质内种植了兔自身的子宫细胞，有些则没有。他们随后分别在1个月、3个月和6个月时检查了这些兔的子宫，观察结果显示，植入后3个月时，支架已经降解；植入后6个月时，工程化组织与自然组织之间没有明显差异。植入了种植过子宫细胞支架的10只兔中，4只兔能正常妊娠至足月；而植入了未种植支架的10只兔则无一妊娠至足月。

论文作者认为，类似的组织工程支架已经成功修复过人类的其他管状组织，包括阴道、尿道和膀胱，而这项研究中描述的方法或许也能转化用于人类。不过，他们也强调，并非所有动物都实现了成功妊娠，因此，在人类中测试该方法前有必要开展进一步的动物研究。(记者 孙自法)