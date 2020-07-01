北京全力做好确诊患者救治

本报北京6月30日电 （记者朱竞若、贺勇）继6月29日北京新发地聚集性疫情首例治愈患者出院后，6月30日又有一名确诊病例康复出院，6月28日、29日，北京连续两天新增新冠肺炎确诊病例均为7例，首都疫情形势正趋稳向好。目前，北京将救治患者当作当前最重要的任务之一，集中全市优质医疗资源，坚持一人一策，精心救治重症、危重症患者，加强专家会诊，精心护理，注重中西医结合，尽早让患者康复出院。

统筹资源，集中收治。此次新发地疫情的所有确诊患者集中收治在北京地坛医院，截至6月29日24时，共收治325人。“我们提前做好相关准备，目前收治能力达到1070张床位。”北京地坛医院副院长吴国安介绍。北京先后抽调市属18家医院105名医护人员汇聚地坛医院。参加援鄂医疗队、具有丰富救治经验的专家，参加小汤山医院救治的医疗团队，都在治疗一线发挥着关键作用。

一人一策，每日会诊。针对本次疫情救治需要，北京市完善救治协调指挥机制，除不断充实医疗救治分组和重症救治分组力量外，坚持每天会商救治情况，及时协调多方资源。专家每天进病房诊查病人、集体会诊会商，研究制定一人一策个体化治疗方案。同时，地坛医院成立了多学科救治专家组，每天两次对病人进行筛检，及时评估病情变化，特殊病例及时转入ICU或重症病房，加强监护。

危重病例，有效救护。截至6月29日24时，地坛医院累计收治危重症4例、重症20例，重症和危重症占7.4%，明显低于今年1—4月份收治的国内和境外患者中的情况。据介绍，重症病人中，1人曾应用ECMO联合呼吸机支持，3人单独应用有创呼吸机支持，3人应用无创呼吸机，17人应用经鼻高流量氧疗。有22名危重型和重型患者使用康复期血浆治疗，其中19名患者病情得到有效改善。目前已有1例危重型患者转为重型，16例重型患者转为普通型。

中西结合，辨证施治。目前参加救治的中医专业医护人员近30人，使用临床证明行之有效的药物和治疗方法，辨证施治、一人一方。轻型和普通型患者以中医药治疗为主、西医对症治疗，重症和危重症采取中西医并重治疗。目前中医药治疗率达到100%。与此同时，加强对患者的心理疏导，加强心理干预治疗。

一手抓确诊患者救治，一手抓日常医疗服务。北京市卫生健康委员会新闻发言人高小俊介绍，北京各医院全力保障普通病患在疫情防控期间得到医疗救治，解决好封闭社区急重症患者的就医问题。

《 人民日报 》（ 2020年07月01日 12 版）