妙健康携手百度智慧医疗 打造AI家庭医生服务新模式

6月29日，妙健康与百度正式达成战略合作协议。据悉，双方将探索医疗健康服务与人工智能、物联网、大数据等先进信息技术的结合，围绕慢病管理领域开展深入合作，共同打造基于小度在家智能音箱的智能家庭医生解决方案，为广大慢病患者提供健康管理、智能导诊、用药提醒等多维度的服务和产品。

百度智慧医疗总经理黄艳、妙健康CEO孔飞签订战略合作协议

据介绍，妙健康和百度合作后，妙健康将通过开放“妙+”物联网健康大数据平台，进一步与小度智能音箱打通SDK数据接口，一键连接300+智能健康监测设备，让用户居家检测更便捷。此外，双方将进行生态合作互补，基于用户的个人健康状况，由“AI健康管理师”或专业医生团队，为慢病人群提供远程问诊、在线随访，制定千人千面的健康管理服务和健康保障产品，有效提升服务的可及性，助力基层家医服务，赋能居民慢病管理。

百度智慧医疗总经理黄艳表示，我国慢病患者超过3亿，慢病控制与管理的好坏，将直接决定患者生活的质量甚至生存的尊严，对于每一个患者、每一个家庭的影响深远。通过科学有效的慢病管理既能帮患者回归高品质生活，也能有效降低医疗支出。

妙健康CEO孔飞表示，智能音箱作为一个高频交互的入口，健康数据融合共享之后，不仅可以帮助家庭医生打破物理空间限制，直接远程参与慢病管理，还可以基于患者病情动态，与商业健康保险进行合作，为保险机构开发产品提供强有力支撑。同时，进一步挖掘这些健康大数据，连接健康管理后，也能帮助药企主动招募患者和随访跟踪，开辟增量市场。

据悉，双方未来还将打通智慧医疗场景，整合药企资源和健康管理解决方案，打造互动式、个性化健康保险产品，参与建设健康城市、智慧养老等医养结合项目，继续推动健康产业升级，为更好实现居民健康管理提供多元化服务。