北京医疗机构核酸检测结果全市互认

各区指定一所区域医疗中心，作为中高风险地区居民救治的医院；医疗卫生机构出具的核酸检测结果全市互认，原则上24小时内不重复核酸检测……昨天，市卫健委发布加强疫情常态化防控期间医疗服务举措，全市医疗机构将坚持“分类处置、重症优先”“绿色通道、个性安排”“缓冲隔离、加强防护”三项原则，一手抓实疫情常态化防控，一手抓好医疗服务。

建立急危重症患者救治绿色通道

市卫健委要求医疗机构在做好防护的基础上，建立急危重症患者救治绿色通道，设置应急隔离区和缓冲区，用于暂时还没有取得核酸检测结果等情况下急危重症患者的应急救治。

建立急危重症患者核酸检测绿色通道，加急出具检测结果，有条件的医疗机构可采用已获批上市的核酸快速检测技术，缩短急危重症患者检测时间，利于从快救治。

疫情常态化防控期间，依然有患者需要住院治疗。市卫健委要求三级综合医院严格落实常态化疫情防控相关要求，设立住院患者综合过渡（缓冲）病房，依据患者病情做好分级分类筛查，降低院内交叉感染潜在风险。普通病区采取“隔床”或一间单人等收治方式，保障患者有效救治。

市卫健委要求医疗机构建立急性脑出血、急性心肌梗死、严重创伤、消化道大出血、高危孕产妇、主动脉夹层等急危重症患者手术等处置的应急机制，提升医务人员防护等级，防范医患感染风险。加强心脑血管、内镜等介入诊疗风险分级分类评估，及时收治急危重症、恶性肿瘤等患者，优先开展急性心肌梗死等急危重症患者、威胁患者安全、影响患者远期生存质量的介入诊疗操作。

医疗队巡诊封控小区

市卫健委要求各区要指定一所区域医疗中心，作为中高风险地区居民救治的医院，对采取封控措施的小区（村），要派出医疗队巡诊，主动服务。

对于血液透析患者，市卫健委提出要建立医院与社区卫生服务机构分工负责、紧密衔接的血透患者协同服务机制，做好血透患者流行病学史问询，开展透析患者核酸检测筛查；对暂未排除新冠肺炎的患者或中高风险地区隔离期患者进行血液透析时，采取预约方式，设立专门时段、专门区域，专人对接做好医疗服务工作；各社区卫生服务机构对辖区隔离期患者进行摸排，开展筛查，专人专车转运对接，做好医患人员终末消毒，保障血透患者安全。

基层社区卫生服务机构在做好慢性病患者长处方、线上咨询和就医指导以及送药上门服务的同时，发挥家庭医生“健康守门人”作用，主动与签约服务对象联系沟通，保证第一时间掌握辖区居民的身体健康状况，提供针对性的健康服务。

原则上24小时内不重复核酸检测

市卫健委要求全市具备新冠肺炎核酸检测能力的医疗卫生机构出具的检测结果，要全市互认，原则上24小时内不重复核酸检测，超出24小时的结果由医疗机构根据患者流行病学史、症状等综合研判。市疾控、医学检验质控部门做好医疗机构核酸检测实验室的质量控制与监督检查，保障检测质量。

此外，卫生健康部门要求医疗机构通过分时段精准预约、调整上下午号源比例、推进检验检查预约，拓展预约途径，改善门诊秩序，引导患者错峰就诊。鼓励医疗机构在线开展部分常见病、慢性病复诊，开展线上开药、在线结算、药品配送等服务，适应患者多样化需求。（记者 贾晓宏）