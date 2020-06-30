“没喝完的珍珠奶茶应该怎么处理？”“没吃完的汤面和一次性餐盒，属于厨余垃圾、可回收物还是其他垃圾？”近期，新修订的北京市生活垃圾管理条例正式施行，“垃圾分类”再次成为热议话题。

不仅是在北京，在中国多个地方，垃圾分类正在成为新风尚，扔垃圾从一件“随手的事儿”变成“需要好好琢磨一下的事儿”。在推进垃圾分类的过程中，各地不断探索新办法，引导民众从“嫌麻烦”“分不好”到“分得清”“愿意分”，让大家成为参与者和受益者。

“分不清”怎么办

分类“神器”来助力

时下，“垃圾分类”的理念已经获得了广大居民的认可，但是，垃圾到底应该怎么分类，这仍然是件费思量的事儿，并非所有人都能完全分得清“厨余垃圾”“可回收物”“有害垃圾”和“其他垃圾”等。那么，分不清时怎么办？各种形式的宣传活动纷纷举办，多款分类“神器”不断出现，帮助普及分类知识。

面对“垃圾分类知晓率低、投放准确率低”这个难题，四川省成都市青羊区从多角度开展垃圾分类主题教育活动，以主题街道、社区活动和教育基地等方式，向居民传播垃圾分类的环保思想。

在青羊区的四道街社区，有一条绵延150多米的彩色画廊：几只熊猫宝宝面对4种颜色、不同标识的垃圾桶抓耳挠腮，提出各种问题。四道街小课堂的主讲小鹿老师，耐心地一一解答他们的疑问。在这个150多米长的“课堂”上，小熊猫们了解了“什么是垃圾分类”“为何需要垃圾分类”，还学会了“回收物的环保应用”“厨余垃圾及果蔬垃圾的堆肥育苗”等实用小技巧，收获多多。

这是四道街社区的垃圾分类主题街道。不同于一般的街道墙绘，四道街社区的主题街道融合了熊猫等当地特色元素，巧妙运用街道、社区院落的边角空间，以生动活泼的漫画形式吸引了居民的目光。

“很可爱，又一目了然”，四道街社区居民对本报这样评价说。

除了垃圾分类主题街道，送垃圾回家模拟游戏墙、垃圾分类我参与等不同形式的垃圾分类体验，也引来不少四道街居民的参与。孩子们甚至可以把模拟“垃圾桶”穿在身上，让自己的爸爸妈妈“投放垃圾”。寓教于乐、亲子互动的教育形式，将生活垃圾分类宣传融入居民生活中，让大家在潜移默化中成为绿色环保理念的践行者。

四道街社区垃圾督导员熊飞越向本报表示，经过社区的宣传，目前居民垃圾分类的情况有了明显改善。

在北京，市妇联采取了“小手拉大手”的推广方式，让垃圾分类走进家庭。今年3月，北京市妇联开展“美丽北京家行动，垃圾分类我先行”的主题实践活动，通过垃圾分类学生创意作品征集、孩子和家长共同开展项目制学习、发布“分类Boys”漫画等多种形式，普及北京市生活垃圾管理条例内容。

“垃圾分类开头难，养成习惯就自然。垃圾分类我参与，美丽通州我受益。垃圾分类四只桶，红色来把有害投，蓝色投放可回收……”北京市通州区玉桥小学的刘咏涵写了一首朗朗上口的打油诗。北京市安外三条小学的冯逸臣更是写了一个“垃圾分类小帮手”的小编程，过期的药品、火锅底料的包装袋等容易让人“傻傻分不清”的垃圾，这个小编程都能帮助分清。

百度联合北京等多个城市上线了一款“垃圾分类神器”——AI垃圾分类小程序。市民可以通过语音、视觉和文本等形式，随时随地全场景地完成垃圾分类检索查询，垃圾分类查询不再是难题。

“垃圾分类需要做好长期的宣传工作。”湖南大学环境科学与工程学院教授袁兴中认为，“前期做好鼓励、倡导和宣传，后期建立规章制度，才能树立生活垃圾合理分类的社会共识。”

参与度怎么提升

“绿色账户”可变现

要做好垃圾分类工作，让民众主动参与进来，提升他们的参与感、获得感很重要。

每天晚上8时许，家住成都市青羊区四道街社区的巫先生收拾干净碗筷，将厨余垃圾仔细地分拣出来，走到小区垃圾集中投放点，把一小袋厨余垃圾扔进绿色垃圾桶内。此时，他只要拿出手机，用“益起分”App扫描垃圾集中投放点的二维码，即可获得这次垃圾投放的积分。有了这些积分，巫先生可在附近商超兑换环保垃圾袋和日用物品，“甚至吃点东西都行，很方便”。

“以前我们也有简单的垃圾分类习惯，但是分得没那么仔细。”巫先生表示，“现在，有害垃圾也有专门的垃圾桶了，分类投放还可以积分，非常实用。”

不只是在成都市青羊区，全国其他城市也纷纷推行“绿色账户”“绿色积分”等举措，让居民实实在在地享受到垃圾分类的实惠，真正变废为宝。

在重庆，九龙坡区九龙镇桥湾小区采用“一户一卡、一分一角”的制度，垃圾分类的积分，可在小区垃圾分类服务站的便利店里兑换柴米油盐等商品。

垃圾变积分，兑换小米、珍珠米……近日，北京市西长安街街道联合第三方公司，开展垃圾分类主题宣传活动。在活动中，居民可以用垃圾分类获得的积分兑换扶贫产品。当听说垃圾分类还能帮助扶贫时，居民们打心眼里高兴，为街道这一举措点赞。街道方面也表示，将会引入更多扶贫农副产品，让居民可以通过微信小程序进行兑换，实现便民惠民。

为了让居民主动参与垃圾分类行动，江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道宝邻社区向居民广发“邀请函”，征集垃圾分类“金点子”。

首期被推选出的“金点子”由手工达人徐宏伟提供。徐宏伟发现，自从实行垃圾分类之后，家中的垃圾桶不够用了，而多个垃圾桶又会挤占空间。于是，他将家中垃圾桶进行简单改造，让一个垃圾桶能挂两个不同颜色的垃圾袋。这样，“一分为二”之后的垃圾桶既节省空间，又能实现分类。

宝邻社区党支部书记曹履芳表示，在实行垃圾分类的过程中，应该让居民唱“主角”。倾听民声，收集民意，集中民智，凝聚民心，才能更好地推动垃圾分类工作的展开。

清运如何防混装

摄像头全都“看在眼里”

生活垃圾分类，不仅在前端的市民要做好分类投放，中端清运环节也很关键。

“我辛辛苦苦地把垃圾分类投放了，会不会垃圾车又都倒在一起了呢？”有市民提出这样的疑问。为了对清运过程进行有效监督，浙江省杭州市江干区创新研发了城市垃圾智慧管理系统，用城市“智慧大脑”来解决这个问题。

在垃圾装车方面，每辆清运车尾部的挂钩内侧都有“半个鞋盒大小”的称重传感器，自垃圾桶被挂上挂钩到倾倒过程结束空桶落地，传感器能进行50余次称重，通过计算和对比得到本次清运的垃圾重量，精度可控制在1%以内。同时，清运车上还安装了取证摄像头，垃圾桶的颜色、垃圾桶表层垃圾的成分和作业人员操作场景等情况都会被摄像头“看在眼里”，实时传入数据库，为分类执法和行业监管固定证据链。

垃圾运输过程也有讲究。城市垃圾智慧管理系统借鉴了公交车运行的监控方式，通过安装车载定位系统，实时获取车辆当前位置，将其与预置在系统内的垃圾清运路线进行对比，从而监控每条路线的垃圾清运进度。

垃圾处置精确科学。在进入垃圾处置场地前，清运车辆都会进行过磅，系统协同了处置场地的地磅数据，与实时称重的系统数据进行对比，相互补偿，以达到修正垃圾清运量的目的。

“有了这些数据，就有了垃圾分类执法的证据链，系统记录的时间、照片及集运点位等是不可更改的客观证据，可以有效避免执法过程中的纠纷，方便了监管。”杭州市江干区城管局有关人士在接受本报采访时表示。

当一袋生活垃圾走过居民分类、垃圾车分装清运等环节后，等待它的是处理与资源再生的末端环节。作为垃圾处理全链条的最后一个关卡，末端资源的再生利用同样备受关注。

6条湿垃圾处理线“火力全开”，每天处理1200吨湿垃圾；再生建材中心建成后，预计每天可产出5.6万块免烧砖……这是上海老港再生能源利用中心二期的末端处理能力。

据悉，上海老港再生能源利用中心二期在建设中引进了先进设备，运送到这里的垃圾在烈焰中转化为电能，炉渣则将变身为砖、水泥等建筑材料，将大幅提升上海市生活垃圾末端处置资源化、无害化、减量化水平。

“垃圾分类是一个环环相扣的全链条工程。”袁兴中认为，“分类收集、分类运输、分类处理等都要做到位，才能让老百姓看到实实在在的分类成效。”袁兴中建议，利用循环再生资源生产的商品，可以在醒目位置进行标注，使百姓真切地感受到垃圾分类的成果。