在北京地坛医院隔离病区护士站，一名护士（中）进入病房前，同事（右）嘱咐她一些注意事项，另一名同事（左）帮她把门禁卡绑在胳膊上。

新华社记者 彭子洋摄

在北京市海淀区中关村街道白塔庵社区出入口，“90后”疫情防控志愿者王玥（右）测量社区居民的体温。

新华社记者 任 超摄

北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心轻骑兵志愿服务队，为社区居民采集咽拭子。

国网北京门头沟供电公司共产党员索宝军（左）来到新设立的户外核酸检测点安装调试临时电源。

本报记者 贺 勇摄

6月28日，在北京市西城区北京展览馆南侧的露天广场核酸检测采样点，前来做检测的人员在核酸检测采样车旁进行采样。

新华社记者 鞠焕宗摄

根据疫情防控需要，北京市大兴区体育中心综合馆内搭建了一个可移动、自动化、大通量的气膜版“火眼”核酸检测实验室，在两天多时间就基本完成了设备安装和调试。这一实验室核酸检测能力可达到每天上万人份，缓解当前核酸检测压力。图为工作人员在气膜舱内调试机器。

新华社记者 彭子洋摄

北京市海淀区超市发双榆树店工作人员将连夜从河北调运的圆白菜摆入店内。

陈钟昊摄（新华社发）

连日来，北京出现高温天气。酷暑中，工作人员坚守抗击疫情一线，成为烈日下的“逆行者”。一处核酸检测点内，一名护士衣服湿透、中暑瘫坐在地的画面刷屏，令人感动、让人心疼。

6月11日，在连续57天无新增本地确诊病例后，北京出现新的本地确诊病例。北京迅速启动应急机制，各部门立即行动，全力控制住疫情。病例溯源、追踪密切接触者、开展环境采样及消毒、大范围核酸检测……流行病学调查与摸排工作全面展开，回应社会关切的新闻发布会加大频次召开，多地蔬菜肉食品直达商超保障北京供应。

在这场疫情防控的硬仗中，北京在最短时间摸清了疫情传播的底数和重要风险点，遏制了疫情蔓延的势头，向好发展态势清晰。截至6月28日12时，北京累计完成核酸采样829.9万人，完成检测768.7万人，基本实现“应检尽检”人员动态清零。6月29日，北京出现新的本地确诊病例以来首例新冠肺炎治愈患者从地坛医院出院；玉泉东市场周边社区解除封闭管控，居民正常出行……在这背后，是医护人员、社区工作者、志愿者、所有身在北京的人的坚守和付出。