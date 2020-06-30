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朝阳区市场监管局开展价格检查，大力打击哄抬物价行为

2020年06月30日08:17 来源：北京商报

　　日前，根据群众举报，朝阳区市场监管局对辖区一家超市所售的黄瓜、土豆等的进、销价格进行了检查。检查发现，该超市所售卖的黄瓜涉嫌哄抬物价。

　　经查，该超市6月10日以1.1元每斤的价格购进黄瓜，以2元每斤的价格售卖，共售卖65.12公斤；6月17日以1.8元每斤的价格购进黄瓜，以3.98元每斤售卖，共计售卖33.24公斤，进销差价率比北京市应急响应调至二级之前高出163%，该行为属于《价格法》第十四条第（三）项所列行为，涉嫌构成哄抬价格。疫情当前，北京市应急响应已调至二级，该超市以较高进销差价率销售黄瓜，推动价格过高上涨，情节严重，影响恶劣。

　　朝阳区市场监管局执法人员现场下达了整改责令书，要求超市立即将物价下调至《价格法》规定的合理价格范围内。同时，针对该超市哄抬价格的行为，朝阳区市场监管局将依据《价格法》第四十条第一款、《价格违法行为行政处罚规定》第六条第一款第（三）项及第十一条第二款的规定，对其展开立案调查。

　　据了解，为切实保障民众身体健康和生命安全，朝阳区市场监管局在全区范围内对重点经营主体开展“综合执法大检查”，检查中如若发现存在违法违规行为的，一律依法采取强制措施，从严从快处理，确保市场秩序平稳有序。同时，大力督促辖区农贸市场、商超和餐饮单位按要求加强营业场所和操作区域的通风换气，保持营业场所空气流通；要求做好从业人员个人防护，建立健康监测管理制度；各经营主体要全面落实在入口处测体温、验健康码、保持一米线等防控措施，努力确保市场环境有序低风险。

　　区市场监管局相关工作人员表示：市场监管部门加强综合执法，重拳出击，严厉查处生活必需品、防疫物品等重点商品领域的价格、食品安全、产品质量违法违规行为，全力保证首都市场良好秩序，确保消费者买得放心、用得放心、吃得放心。

(责编：许心怡、崔元苑)


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