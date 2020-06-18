热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京对一起哄抬口罩价格案作出罚款300万元的顶格处罚

2020年06月18日11:53 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京6月18日电（董兆瑞）今天，在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市市场监管综合执法总队总队长况旭介绍，1月23日以来，北京市累计查办价格违法案件996件，处罚总金额2500余万元。对54件性质恶劣、情节严重的价格违法行为作出了10万元以上罚款的行政处罚，对一起哄抬口罩价格案作出罚款300万元的顶格处罚，向社会公开曝光了12起典型案例。

　　况旭说，新发地聚集性疫情发生以来，市场监管部门把蔬菜等生活必需品价格执法作为重点，严肃查处借疫情防控之机囤积居奇、捏造散布涨价信息、哄抬物价等违法行为。昨天已经向社会曝光了一起典型案例。6月15日，东城区市场监管局依据群众举报线索，对位于北京日易晶盛菜市场内个体工商户郭某某的价格违法行为立案调查。经查，郭某某将进价以1.3元/斤的土豆最高加价至6元/斤销售，进销差价率超过3倍。疫情期间，郭某某以如此高进销差价率销售，推动价格过高上涨，构成哄抬价格的违法行为，性质恶劣，情节严重。东城区市场监管局依法对郭某某作出10万元以上罚款的行政处罚。目前，案件相关程序正在进行中。

　　下一步，全市市场监管部门将紧盯群众投诉举报、舆情反映和社会曝光，继续加大价格执法力度，防止蔬菜等价格过快过高上涨，切实回应群众诉求，打赢疫情防控攻坚战。希望广大经营者严格遵守法律法规，自觉履行主体责任，诚信守法经营，规范价格行为，维护价格稳定。同时，欢迎广大消费者和社会各界加强监督，若发现有价格违法行为，请及时拨打12345热线投诉举报。我们将坚持民呼我应，接诉即办，高效解决群众诉求。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

医保政策小问答：参加医保，到底有什么好处？   近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们先来了解一下，参加医保到底有哪些好处。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn