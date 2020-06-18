北京对一起哄抬口罩价格案作出罚款300万元的顶格处罚

人民网北京6月18日电（董兆瑞）今天，在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市市场监管综合执法总队总队长况旭介绍，1月23日以来，北京市累计查办价格违法案件996件，处罚总金额2500余万元。对54件性质恶劣、情节严重的价格违法行为作出了10万元以上罚款的行政处罚，对一起哄抬口罩价格案作出罚款300万元的顶格处罚，向社会公开曝光了12起典型案例。

况旭说，新发地聚集性疫情发生以来，市场监管部门把蔬菜等生活必需品价格执法作为重点，严肃查处借疫情防控之机囤积居奇、捏造散布涨价信息、哄抬物价等违法行为。昨天已经向社会曝光了一起典型案例。6月15日，东城区市场监管局依据群众举报线索，对位于北京日易晶盛菜市场内个体工商户郭某某的价格违法行为立案调查。经查，郭某某将进价以1.3元/斤的土豆最高加价至6元/斤销售，进销差价率超过3倍。疫情期间，郭某某以如此高进销差价率销售，推动价格过高上涨，构成哄抬价格的违法行为，性质恶劣，情节严重。东城区市场监管局依法对郭某某作出10万元以上罚款的行政处罚。目前，案件相关程序正在进行中。

下一步，全市市场监管部门将紧盯群众投诉举报、舆情反映和社会曝光，继续加大价格执法力度，防止蔬菜等价格过快过高上涨，切实回应群众诉求，打赢疫情防控攻坚战。希望广大经营者严格遵守法律法规，自觉履行主体责任，诚信守法经营，规范价格行为，维护价格稳定。同时，欢迎广大消费者和社会各界加强监督，若发现有价格违法行为，请及时拨打12345热线投诉举报。我们将坚持民呼我应，接诉即办，高效解决群众诉求。