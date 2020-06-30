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国家卫健委：6月29日新增确诊病例19例 其中本土病例8例

2020年06月30日08:17 来源：人民网-人民健康网

人民网北京6月30日电（董童）国家卫生健康委于30日在官网发布的《截至6月29日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，6月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例，其中境外输入病例11例（广东4例，上海3例，四川3例，甘肃1例），本土病例8例（北京7例，上海1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例9例，解除医学观察的密切接触者458人，重症病例比前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例88例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例1918例，累计治愈出院病例1830例，无死亡病例。

情况显示，截至6月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例428例（其中重症病例7例），累计治愈出院病例78469例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83531例，现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者762376人，尚在医学观察的密切接触者6809人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者4例（境外输入3例）；当日转为确诊病例3例（境外输入3例）；当日解除医学观察4例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者99例（境外输入60例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1696例。其中，香港特别行政区1203例（出院1105例，死亡7例），澳门特别行政区46例（出院45例），台湾地区447例（出院435例，死亡7例）。

(责编：董童、杨迪)


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