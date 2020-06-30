北京高考方案落定 市教委详解防疫焦点

2020年高考在即，新一轮疫情让北京的高考方案打上了一个问号。是否按原计划开考？如何保障考试安全？各界普遍关注。6月29日，在北京市召开的新冠肺炎防控工作第136场新闻发布会上，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕对这些问题给出了明确答复，“今年北京高考时间为7月7日-10日，其中7月7日-8日为全国统一高考时间；7月9日-10日为普通高中学业水平等级性考试时间”。

每考场人数降至20人

据统计，今年北京高考考生49225人，设17个考区，132个点。市教委将在考前每天掌握考生健康状况，特别是考前第14天和第3天，对所有考生进行健康状态监控，无异常的考生可正常参加考试。

“根据防疫要求，降低考场人员密度，将每考场考生人数从30人降至20人。”李奕表示，在考点设置方面，每个考区设置1-3个备用考点校，用于提前安排考前身体状况异常、集中医学观察、居家观察或居住小区封闭管理阶段考生的考试。每个考点校设置不少于3个备用考场，用于安排考试当天入场时健康检测异常或考试过程中身体状况异常的考生考试。

当谈及当前高考考生健康状况时，李奕表示，目前无新冠肺炎确诊及疑似考生。对于高考当天临时出现发热等症状的考生，将安排在备用考场考试。考前需要健康监控，如发现考生为新冠肺炎确诊病例、无症状感染者，须经卫生健康部门、疾控机构和医疗机构专业评估后，再行个案研究考生考试相关事宜。

此外，此次发布会还介绍了特殊情况下，对于考生备考“一类一策”的特殊安排。例如，对于集中医学观察的考生，安排在备用考点单人单场考试，由各区专门安排车辆送考，实行全程封闭管理；对于居家观察或居住小区封闭管理阶段的考生，安排在备用考点参加考试，考生座位间距应不小于2米。

“本市中考将在7月17日-19日举行，考生7.8万人，将参照高考工作方案和各项防疫措施组织实施，并视本市疫情防控形势的变化，对中考组织的工作方案和防疫措施等进行进一步调整完善。”李奕说。

一律全程佩戴口罩

由于高考涉及较大人员流动，如何最大限度做好防护，切断疫情传播至关重要。发布会上，李奕明确，考试期间考生和考试工作人员在考点内一律要全程佩戴口罩。“考试环节当中，或暂摘口罩进行身份核验，考生配合即可。”此外，李奕表示，考生和工作人员进入考场时，均要通过速干型手部消毒剂进行双手消毒。

为了应对考场内考生口罩断裂或弄脏等情况，李奕表示，各考点已备好一次性医用口罩。“但也特别提醒广大家长和考生，因为考试全程均需佩戴口罩，舒适起见，最好为考生准备备用口罩。”

若考试过程中考生出现发热、咳嗽、呕吐、腹泻、呼吸道或者消化道症状者，考点的防疫副主考会同主考将及时进行现场研判，确定考生是否具备继续完成考试的条件。如果具备考试条件的考生，将被安排在本考点的备用考场考试，并从普通考场转移至备用考场。研判和转移过程中耽误的时间经北京教育考试院批准后，将在本场考试结束之后予以补齐。在当场科目考试结束时，也要由负责研判的专业人员到考场当场简要地向所有考生进行解释和说明。

李奕表示，高考在即，全市不再对考生作出统一核酸检测要求。“考虑到当前北京疫情防控形势依然还十分严峻，在这个时候如果进行全员核酸检测的话，无论采取什么方式，都会增加孩子的出行，增加交叉接触的风险。”

考场不采用中央空调

应考前，部分家长及考生针对考场内通风消毒提出疑问，对此，李奕作出统一回复。考前各考点要在各区卫健部门疾控部门的指导下，指定专人对考点，包括考试场所、通道、区域和桌椅进行彻底清洁消毒，并明确张贴完成的标志，便于后期检查。

考试当天，考务人员将对考场和考务室及其物体表面进行预防性消毒。每场考试开始前还要确保考场考务室开窗通风30分钟以上。考试期间，考场和考务办公室门窗都不完全的闭合，在温度适宜的条件下，以保持自然通风为主，也可以采用电风扇等设备加强通风，气温较高的时候可以合理地使用空调降温，使用前也将按照空调设备相关的消毒管理规范，做好预防性消毒。

疫情期间，卫生间等公共场所消毒备受关注。对此，李奕回应道，考点卫生间的消毒分两部分，门把手、水龙头等手部经常接触的表面，将用每升500毫克的含氯消毒液，或其他可用于表面消毒的消毒剂擦拭消毒，作用30分钟后清水擦拭干净；另外一方面，增加对于大小便池的消毒频次，确保使用卫生清洁。对于地面和可能被污染的墙面，包括拖布、抹布等用具，也已提供消杀标准。

空调使用方面，李奕特别强调，不使用中央空调，空调都是分体式。各考点会为空调出风口做好遮挡，家长和考生可放心。（记者陶凤 刘瀚琳）