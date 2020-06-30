精准防控是应对疫情冲击的安全垫

当前，世界其他主要经济体仍在抗击疫情和恢复经济的两难中摇摆前行，中国经济已深度融入世界经济，因此面临风险挑战。中国经济下行压力较大，但形势正逐步向好的方向转变，一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展新格局正在形成。中国正在朝着世界一流营商环境的目标迈进，新冠肺炎疫情对我国经济的冲击总体可控。

中国人民银行货币政策委员会2020年第二季度例会近日在北京召开。会议分析了国内外经济金融形势，认为新冠肺炎疫情对我国经济的冲击总体可控，我国经济增长保持韧性，长期向好的基本面没有改变。会议认为，当前国内统筹疫情防控和复工复产取得重大阶段性成果，各类经济指标出现边际改善。

今年以来，各地各部门在做好疫情防控工作的同时，积极有序推动复工复产。随着复工复产深入推进，生产经营秩序逐步恢复，各类经济指标出现边际改善。国家统计局近日发布的数据显示，5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额，由4月份同比下降4.3%转为增长6%，工业企业利润实现今年以来首次增长。虽然各类经济指标回升的持续性还需进一步观察，但全国在统筹疫情防控和复工复产方面，毫无疑问已取得重大阶段性成果。

6月底，国际货币基金组织（IMF）发布最新《世界经济展望》报告，预计2020年全球经济增长率将下降4.9%。报告预期，美国经济将在2020年收缩8.0%，日本收缩5.8%，英国收缩10.2%，中国经济今年将实现正增长，是唯一正增长的全球主要经济体。近期，国际金融机构几乎一致看好中国经济增长恢复能力，这无疑是对中国疫情防控和复工复产成果的积极肯定。

当前，世界其他主要经济体仍在抗击疫情和恢复经济的两难中摇摆前行，中国经济已深度融入世界经济，因此面临风险挑战。虽然经济下行压力较大，但形势正逐步向好的方向转变。

从消费方面看，多地接连出台了促消费新政，在政策作用下消费信心正在回升。端午假期，在消费券和各种文化活动带动下，消费回暖趋势得以保持。从对外开放看，广交会已于近日在“云”端开幕，中外客商足不出户就能觅商机、做生意。同时，进博会、服贸会等均将在下半年按期举行，值得世界期待。一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展新格局正在形成，中国正在朝着世界一流营商环境的目标迈进，新冠肺炎疫情对我国经济的冲击总体可控。

近段时间，北京发生了新发地批发市场聚集性疫情，目前与新发地市场直接关联的疫情基本得到控制，首都防控工作取得积极成效。此次聚集性疫情，教训十分深刻，给我们敲响了警钟。与此同时，北京采取精准防控举措，始终跑在疫情前头，此次抗疫过程中形成的经验，为全国统筹推进疫情防控和经济社会发展增添了底气。

新发地聚集性疫情发生后，疫情传播速度快，病例短时间内大量出现。北京将疫情防控关口前移，利用核酸检测开展大范围筛查，找出疫情传播的风险点，成为精准防控的有效手段。北京市不断提升核酸检测能力、扩大检测范围，截至6月28日12时，全市完成检测768.7万人，基本完成“应检尽检”人员动态清零。大规模核酸检测的开展，对于迅速排查和隔离治疗感染者，切断传播途径，遏制疫情发挥了重要作用。

在当前新冠肺炎疫情对我国经济冲击总体可控的态势下，事实证明，精准防控可以成为应对局部疫情冲击的有效安全垫。当疫情来袭时，采取精准防控措施，可以在构筑起守护生命坚强防线的同时，最大程度保持经济社会生活的正常运行。

全球疫情和世界经济形势依然严峻复杂，国内防范疫情反弹任务艰巨繁重，这给我国经济发展带来风险和挑战。尽管前进的道路并不平坦，但是办法总比困难多。我们有集中力量办大事的制度优势，我们有疫情防控的成功经验，我们有精准防控的“硬核”实力，我们一定能取得最终的胜利。

(本报评论员 樊大彧)