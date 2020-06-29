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北京公立医疗机构核酸检测价格由180元降至120元

2020年06月29日09:01 来源：新华网

新华社北京6月28日电（记者倪元锦）北京市医疗保障局副局长、新闻发言人杜鑫28日在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，25日起，北京全市公立医疗机构核酸检测价格由每次180元降低至120元，该价格为最高政府指导价，医疗机构不得上浮，但可根据自身情况下浮调整，下浮幅度不限。

据介绍，非公立医保定点医疗机构在为参保人员提供核酸检测服务时，也按照上述政策执行。

杜鑫说，非公立非医保定点医疗机构，如第三方检测机构、非医保定点私立医院等，按照国家及北京市相关规定，实行市场调节价管理，核酸检测价格由机构自主制定。

据介绍，对于北京市规定的“应检尽检”人群，由政府委托第三方检测机构承担检测任务的，由政府资金按照约定标准予以保障。

此外，对于“愿检尽检”人群，杜鑫表示，在公立医疗机构进行核酸检测的，按照政府指导价标准个人自付检测费用；在第三方检测机构进行核酸检测的，按照第三方机构自主定价标准个人自付检测费用。

杜鑫说，5月19日起，北京市进一步将“应检尽检”人群纳入保障范围，参保人员在医保定点医疗机构进行核酸检测的，按规定予以报销，个人负担部分由市区两级财政负担。

(责编：李轶群、许晓华)


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