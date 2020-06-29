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国家卫健委：6月28日新增确诊病例12例 其中本土病例7例均在北京

2020年06月29日08:58 来源：人民网-人民健康网

人民网北京6月29日电（董童）国家卫生健康委于29日在官网发布的《截至6月28日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，6月28日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，其中境外输入病例5例（四川3例，辽宁1例，上海1例），本土病例7例（均在北京）；无新增死亡病例；新增疑似病例4例，均为本土病例（均在北京）。当日新增治愈出院病例9例，解除医学观察的密切接触者824人，重症病例与前一日持平。境外输入现有确诊病例84例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例1907例，累计治愈出院病例1823例，无死亡病例。

情况显示，截至6月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例418例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例78460例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83512例，现有疑似病例10例。累计追踪到密切接触者762119人，尚在医学观察的密切接触者7012人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6例（境外输入5例）；当日转为确诊病例1例（无境外输入）；当日解除医学观察9例（境外输入8例）；尚在医学观察无症状感染者102例（境外输入63例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1692例。其中，香港特别行政区1199例（出院1104例，死亡7例），澳门特别行政区46例（出院45例），台湾地区447例（出院435例，死亡7例）。

(责编：董童、杨迪)


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