100%果汁是“原榨纯果汁”还是“复原果汁”？

▲果汁含量为100%的某品牌橙汁产品配料表上是水和浓缩橙汁

▲廖小姐购买的薯片营养成分按30克每份标注

在购买食品时，你是否有看产品标注的习惯？市民廖小姐就有这个习惯，但最近她在看一款薯片时发现，能量标注为678千焦，仔细一瞧上面还标注着每份为30克，而这一盒薯片净含量却是104克，这让她认为“太鸡贼”（算计、狡猾、耍小聪明的意思）。其实，除了薯片，还有一些商品标注，乍一看有点让人心动，可实际上却藏着一些小心机。

薯片：

能量按30克标，感觉热量低

“这个热量的标注法太隐蔽了。”6月18日，在渝北区一家文化传媒公司上班的廖小姐发了这样一条朋友圈，并配了两张薯片的包装图：一张是薯片包装上的净含量，一张是薯片的营养成分表。

廖小姐告诉记者，她最近正在减肥，因此买零食时都要看看营养成分表上标注的热量，当天看到薯片包装盒上标注的能量为678千焦。“换算下来热量约为162千卡（1千卡≈4.18千焦），开始我还觉得这点热量不高，但我仔细一看，包装上是按照每30克的能量标注的，而整盒净含量有104克，换算下来吃完整盒薯片就摄入了约562千卡的热量。”

“这完全是为了吸引像我这种减肥人士去吃薯片，也太不诚实了吧。”廖小姐说。

酱油：

营养按10毫升标，感觉是钠低

除了廖小姐看到的薯片是这样按份标注营养成分表以外，有些酱油也是如此。家住九龙坡区的刘女士说，她孙女两岁，因此家里在购买酱油时都会选含钠低的。“但有些标注上含钠看起来很低，实际算下来和其他酱油含钠量其实差不多。”

为了印证刘女士的说法，记者在九龙坡区盘龙新城一些超市走访，发现大部分的酱油都是按照每100毫升标注营养成分，而一款160毫升的原汁生抽则是按照每10毫升来标注营养成分，其中含钠为783毫克，换算下来的每100毫升含钠7830毫克。这和其他品牌的酱油含钠量差不多，但不仔细看营养成分表上每份的数值，消费者很可能就误以为含钠低。

果汁：

100%果汁，是浓缩果汁加水

当在购买果汁时，很多人或许会被饮料包装上的“100%果汁”标注所吸引，仔细看配料表上却添加有水。记者在市场上看到，一些标注为100%果汁的橙汁、菠萝汁、苹果汁等，配料表中都是水、浓缩果汁。

根据《食品安全国家标准预包装食品标签通则》规定，各种配料应按制造或加工食品时加入量的递减顺序一一排列，可见这些100%果汁加的水比加入的浓缩果汁还多。

对此食品专家称，《饮料通则》规定，直接水果榨汁或浓缩果汁加水还原到原来的浓度，都可以称为“100%果汁”。而这些100%果汁实际上是“复原果汁”，并不是大家认为的原榨纯果汁。

律师提醒：

看标识别忽略总量

记者查询了解到，根据《预包装食品营养标签通则》中的规定，预包装食品中能量和营养成分的含量应以每100克（g）和（或）每100毫升（ml）（或）每份食品中的具体数值来标示。当用份标示时，应标明每份食品的量。份的大小根据食品的特点或推荐量规定。

那么，上述的薯片、酱油等这样按照“份”来标营养成分是否符合《预包装食品营养标签通则》的规定？

对此，重庆捷讯律师事务所合伙人唐宏波律师认为，按照国家标准《预包装食品营养标签通则》(GB28050-2011)的规定，能量和营养成分的含量只能以每100克(g)和(或)每100毫升(ml)和(或)每份（须注明每份食品的量）进行标识。薯片一盒独立包装的净含量是104克，完全可以一次性食用完毕，那么在消费者看来，一盒薯片就是一份。经营者却以30克薯片来标识营养素含量，这是偷换“份”的概念，消费者可以向市场监督部门依法投诉。

关于100%果汁，唐律师认为，100%果汁给人以原榨纯天然的印象，而实际是水加浓缩果汁的复原，与人们普遍的理解不符，可以认为是侵犯了消费者的知情权。建议有关部门应具体规定这种果汁注明“复原”二字，不能用“100%果汁”来标识。

另外，唐律师还提醒，市民在购买商品时，要仔细看商品标注的信息，别忽略总量、单位等信息。

顾客讨论：

包装标注你怎么看

杨先生（30岁 主管）：平时买东西都喜欢看配料表和营养成分表，一些添加成分明明看起来低，实际一算并不低，总感觉有点误导人。看个标注还得仔细算，直接统一个参数来标注不是很好吗？

梅梅（35岁 家庭主妇）：一直以为包装上的营养成分表都是按照100毫升或者100克来标注的。我们平时说一些营养成分的时候也是按照100毫升/克来算的，没想到有的却是按份，而且这个份还不是我们理解的一盒或者一包和一瓶，好容易被误导。

陈先生（29岁 厨师）：以为包装上的标注营养成分就是一整盒或整瓶的营养成分，没想到一直都理解错了。

宋小姐（20岁 学生）：看来今后买东西，不但要看配料表和营养成分表，还得会算账。（记者 张春莲 摄影报道）