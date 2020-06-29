北京市基本完成“应检尽检”人员动态清零

“北京严防集中医学观察点交叉感染，在首都疫情防控的吃劲关头马虎不得，”6月28日，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第135场新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，全市将严格执行社区防控各项措施，实行封闭式管理，居家观察人员足不出户，加强集中医学观察点的管理，严防交叉感染，加强重点人员排查工作，做好健康监测，实现健康闭环管理。

徐和建介绍，6月27日0时至24时，北京新增报告本地确诊病例14例、疑似病例1例、无症状感染者3例。6月11日以来，累计报告本地确诊病例311例，在院311例。尚在观察的无症状感染者26例。

值得注意的是，其中北京新发地市场一病例曾自行就诊输液退烧：6月10日开始出现乏力、发热、咳嗽等症状，自行到诊所就诊并服药、输液治疗，体温恢复正常，但有咽痒等症状。13日至16日居家未外出。16日由专车转运至集中隔离点，26日核酸检测结果为阳性，27日确诊。

全市基本完成“应检尽检”人员动态清零

“核酸检测工作还在陆续进行，核酸检测结果呈阴性，并不意味着取得了“通行证”，不能掉以轻心。特别是集中观察和居家观察人员，要严格做到“足不出户”，避免出现交叉感染。全体市民要继续保持防护意识，遵守相关防疫指引，不扎堆、不聚集，共同做好疫情防控工作。”北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、北京市委组织部副部长张强在发布会上提示市民。

张强介绍，根据轻重缓急，全市已分四个批次对“应检尽检”人员进行核酸检测。第一批，完成对丰台区新发地和海淀区玉泉东等出现疫情的市场工作人员、周边小区居民、大数据排查新发地市场人员及社区“敲门行动”中主动报告有接触史人员采样检测。第二批，完成大数据排查新发地市场相关人员采样检测。第三批，完成对本市中高风险街道乡镇常住人口；医疗卫生机构从业人员；交通运输、银行、商超市场、社区便利店、餐饮企业、快递外卖、美容美发等公共领域服务人员；已返校学校学生及教职员工；参与社区防控一线工作人员采样检测。第四批，完成对重点区域人员采样检测。

截至6月28日12时，全市累计完成采样829.9万人，已完成检测768.7万人，基本完成“应检尽检”人员动态清零。

张强表示，对重点地区、重点区域和重点人群进行核酸检测，坚持“应检尽检”底线不变，“愿检尽检”同步展开，精准防控疫情，满足市民需求。

一是做好“应检尽检”扫尾。6月28日起，全市进行扫尾检测，确保“应检尽检”动态清零；对正在集中观察的新发地市场牛羊肉大厅相关人员，观察期满后进行二次核酸检测和抗体检测；对新增中高风险地区人员实现动态随检。

二是做好?“愿检尽检”服务。有检测需求的市民，可按照就近原则选择检测机构、提前预约登记进行核酸检测。对经核定但不能履行预约、按时出结果等承诺的机构，行业主管部门将依法依规做出相应处罚。同时，全市正在逐步推出便民检测举措，比如，布置街头小型方舱或移动采样车，把检测设备建在市民家门口、单位门口，满足常态化、多样化检测需求。

核酸检测价格由每次180元降至120元

6月28日，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第135场新闻发布会上，北京市医疗保障局副局长、新闻发言人杜鑫介绍，近日，为进一步降低核算检测成本和群众费用负担，结合检测试剂价格变化情况，市医疗保障局会同卫生、财政等部门同步调整了核酸检测项目价格，从6月25日起全市公立医疗机构核酸检测价格由每次180元降低至120元，该价格为最高政府指导价，医疗机构不得上浮，但可根据自身情况下浮调整，下浮幅度不限。非公立医保定点医疗机构在为参保人员提供核酸检测服务时也按照上述政策执行。非公立非医保定点医疗机构（如第三方检测机构、非医保定点私立医院等）按照国家及本市相关规定，实行市场调节价管理，检测价格由机构自主制定。

对于北京市规定的“应检尽检”人群，由政府委托第三方检测机构承担检测任务的，由政府资金按照约定标准予以保障。

此外，对于“愿检尽检”人群，在公立医疗机构进行核酸检测的，按照政府指导价标准个人自付检测费用；在第三方检测机构进行核酸检测的，按照第三方机构自主定价标准个人自付检测费用。

昨日新增14例确诊病例，其中10例在丰台

发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报，6月27日0时至24时，北京新增新冠肺炎确诊病例14例。其中男性6例，女性8例，平均年龄40岁，最小22岁，最大63岁；按居住地划分，丰台区10例，大兴区4例；已完成12例确诊病例流行病学调查，两例正在调查中。现将确诊病例具体情况通报如下：

病例1，女，31岁，住址为丰台区花乡（地区）天骄俊园，新发地市场个体经营人员。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月26日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，6月27日确诊，临床分型为普通型。

病例2，男，47岁，住址为丰台区花乡（地区）经营者乐园，新发地市场个体经营人员。6月13日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月26日出现咽痛等症状，核酸检测结果为阳性。6月27日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，当日确诊，临床分型为普通型。

病例3，女，63岁，住址为丰台区花乡（地区）宜兰园，新发地市场保洁员。6月12日晚由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月27日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，当日确诊，临床分型为普通型。

病例4，女，53岁，住址为丰台区卢沟桥（地区）大屯村，新发地北水嘉伦市场便民超市A厅老郑州烩面馆员工。6月21日被确定为确诊病例的密切接触者，当日出现头痛、胸闷等症状。6月22日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月23日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊。6月25日由120救护车转运至地坛医院，6月27日确诊，临床分型为轻型。

病例5，男，49岁，住址为丰台区花乡（地区）天骄俊园，新发地市场个体经营人员。6月13日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月26日出现症状,6月27日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，当日确诊，临床分型为普通型。

病例6，女，52岁，住址为丰台区花乡（地区）天伦锦城，新发地市场个体经营人员，6月16日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月24日出现胸闷等症状，体温正常，6月27日核酸检测结果为阳性，由120救护车转至丰台中西医结合医院就诊，当日确诊，临床分型为普通型。

病例7，男，22岁，住址为丰台区花乡（地区）新发地批发市场，新发地市场个体商户雇员。自述工作时每日活动比较固定，售卖并帮顾客提送货物。6月15日核酸检测结果为阳性，当日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，自述近期无不适症状，6月16日诊断为无症状感染者，由120救护车转运至地坛医院。6月25日出现症状,6月27日确诊，临床分型为轻型。

病例8，女，43岁，住址为丰台区花乡（地区）天伦锦城，新发地市场个体经营人员。6月10日开始出现乏力、发热、咳嗽等症状，自行到诊所就诊并服药、输液治疗，体温恢复正常，但有咽痒等症状。6月13日至16日居家未外出。6月16日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月26日核酸检测结果为阳性。6月27日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，当日确诊，临床分型为普通型。

病例9，男，42岁，住址为大兴区高米店街道兴华大街二段，新发地市场个体经营者。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月26日核酸检测结果为阳性。6月27日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，当日确诊，临床分型为普通型。

病例10，女，39岁，住址为大兴区魏善庄镇北京密码，海淀区定慧谢小厨餐厅服务员。6月24日被判定为确诊病例的密切接触者，由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月25日出现全身酸痛等症状。6月26日由120救护车转运至大兴区人民医院就诊，核酸检测结果为阳性，6月27日确诊，临床分型为轻型。

病例11，男，26岁，住址为大兴区西红门（地区）长盛街一村，为货车司机兼送货员，6月13日新发地市场关闭前每日从市场内运送货物至大兴区黄村镇芦城工业园区，6月13日之后，每日从金鹰包装厂东侧新发地中转站运送货物至大兴区黄村镇芦城工业园区，先后居住在金色港湾商务会馆和金洲御府宾馆。6月25日出现头痛等症状，未就诊。6月26日社区组织核酸检测采集咽拭子，结果为阳性，6月27日由120救护车转运至大兴区人民医院就诊，当日确诊，临床分型为普通型。

病例12，女，25岁，住址为大兴区西红门（地区）寿保庄村，北京大通远鑫汽车修理有限公司车险销售员，在北京车谷汽车销售有限公司办公。6月20日至23日上班或在家休息，曾在村内超市购物。6月24日出现流涕等症状，未服药、未就医。6月26日被确定为确诊病例的密切接触者，由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察；当日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至大兴区人民医院就诊。6月27日确诊，临床分型为普通型。

下面补充通报6月26日确诊的1例病例情况：

病例1，男，49岁，住址为大兴区西红门（地区）寿保庄村，瓦工。6月8日返京，在租住地与其他租户共用卫生间，平时在楼内与其他租户见面时不佩戴口罩。6月10日至24日，每日往返于施工工地与租住地，工作期间也不佩戴口罩，6月20日社区组织核酸检测采集咽拭子，结果为阴性。6月21日出现乏力、咳痰等症状，未服药，未就医。6月26日核酸检测为阳性，由120救护车转运至大兴区人民医院就诊，当日确诊。临床分型为轻型。

庞星火提醒市民朋友，首都疫情防控仍处于关键阶段，丝毫不能掉以轻心。各行各业、街道社区单位都要高标准落实防控措施。科学规范配戴口罩，勤洗手，常通风，不扎堆，不聚会，保持安全的社交距离。如果自己和家人出现发热、咳嗽等症状，一定要全程做好个人防护，及时就近到发热门诊就诊，不要到不具备接诊条件的地方就诊治疗，不要自行服药，以免耽误病情或造成疾病传播。新发地市场的从业人员和近期接触人员以及病例的密切接触者都应严格遵守防疫要求，做好集中或居家隔离观察以及健康监测，保护好自己，也要为他人健康着想。