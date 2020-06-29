北京“应检尽检”人员基本动态清零

北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、北京市委组织部副部长张强在昨天的发布会上介绍，全市分四个批次对“应检尽检”人员进行核酸检测，截至6月28日12时，全市累计完成采样829.9万人，已完成检测768.7万人，基本完成“应检尽检”人员动态清零。自6月28日起，全市进行扫尾检测，同时对正在集中观察的新发地市场牛羊肉大厅相关人员，观察期满后进行二次核酸检测和抗体检测，对新增中高风险地区人员实现动态随检。

新发地市场发生聚集性疫情后，全市迅速投入疫情防控这场战“疫”之中，第一时间组建检疫检测工作组并全面启动核酸检测工作，分批分类对重点地区、重点区域和重点人群集中开展核酸检测。“‘应检尽检’人员核酸检测分为四个批次。”张强说，第一批，完成对丰台区新发地和海淀区玉泉东等出现疫情的市场工作人员、周边小区居民、大数据排查新发地市场人员及社区“敲门行动”中主动报告有接触史人员采样检测。第二批，完成大数据排查新发地市场相关人员采样检测。第三批，完成对本市中高风险街道乡镇常住人口；医疗卫生机构从业人员；交通运输、银行、商超市场、社区便利店、餐饮企业、快递外卖、美容美发等公共领域服务人员；已返校学校学生及教职员工；参与社区防控一线工作人员采样检测。第四批，完成对重点区域人员采样检测。

张强介绍，截至6月28日12时，全市累计完成采样829.9万人，已完成检测768.7万人。自6月28日起，全市进行扫尾检测，确保“应检尽检”动态清零；对正在集中观察的新发地市场牛羊肉大厅相关人员，观察期满后进行二次核酸检测和抗体检测；对新增中高风险地区人员实现动态随检。

文/本报记者 解丽 李泽伟 王斌