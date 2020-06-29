北京丰台新增25个病例均来自集中隔离点

昨天下午，北京市第135场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，北京市丰台区委副书记、代区长初军威介绍，丰台区26日、27日新增的25例确诊病例均来源于集中隔离点，丰台区正在组织对集中隔离点人员进行全覆盖核酸和血清抗体检测，新发地市场牛羊肉综合大楼相关人员为疫情极高风险人群，相关隔离人员在原来14天的基础上再延长集中医学观察14天。本市要求加强集中医学观察点管理，严防交叉感染。

新发地市场封闭后

丰台区累计确诊212例

初军威介绍，新发地市场聚集性疫情发生以来，在市委市政府的坚强领导下，丰台区及时采取措施，对相关高风险人群进行了快速有效的集中隔离，并同步开展核酸检测150万人，做到中高风险人群应检尽检。

自6月13日凌晨3时新发地市场实施封闭管理以来，截至27日24时，丰台区累计确诊212例，无症状感染者18例，疑似3例。在确诊的212个病例中，通过主动就医筛查出8例，占确诊病例的3.77%；密接人员筛查出139例，占确诊病例的65.57%；通过社区核酸检测筛查出65例，占确诊病例的30.66%。集中隔离人员筛查出122例，占确诊病例的57.55%。

丰台区对集中隔离点人员

全部进行核酸检测

初军威介绍，从近期确诊病例的情况看，丰台区病例主要发现在集中隔离点。特别是26日、27日丰台区新增的25例确诊病例均来源于集中隔离点，其中美高美酒店集中隔离点确诊23例。

通过对美高美酒店病例的溯源分析，病例来源全部为新发地牛羊肉综合大楼地下一层的从业人员。截至目前，在筛查病例中，牛羊肉综合大楼地下一层从业人员确诊102例，占丰台区确诊病例的48.11%。针对上述情况，丰台区正在组织对集中隔离点人员进行全覆盖核酸和血清抗体检测。北京市委宣传部副部长徐和建在昨天的发布会上表示，本市将加强集中医学观察点管理，严防交叉感染。

新发地牛羊肉综合大楼

相关集中隔离人员隔离期延长14天

初军威介绍，经专家评估，新发地牛羊肉综合大楼相关人员为疫情极高风险人群。本着对人民群众身体健康安全负责的态度，基于疫情防控的工作需要，现决定对牛羊肉综合大楼相关集中隔离人员在原来14天的基础上再延长集中医学观察14天。

初军威表示，下一步，丰台区将全面开展隔离点大检查，查缺补漏，发现问题及时纠正，确保隔离观察措施严谨、严细落实到位。持续严格落实“四早”要求，加强对集中隔离点人员的健康监测，规范起居行为，做好心理疏导，并在观察期解除前对隔离人员再次进行核酸和血清抗体检测。同时，加强隔离点设施设备的检查排查，对隔离点外公共场所和环境严格清洁消杀，确保万无一失，初军威提到，“请相关隔离人员予以理解配合，也请周边居民不必恐慌，坚持勤洗手、戴口罩、不聚集，践行健康生活方式。让我们共同携手，共渡难关，合力打赢疫情防控攻坚战”。

文/本报记者 解丽 李泽伟 王斌