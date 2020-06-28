北京单日最高核酸采样量为121.2万人

人民网北京6月28日电 （记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、市委组织部副部长张强介绍，北京日均设置核酸检测场所443个，采样点位2224个，动员采样人员7589人，单日最高采样量为121.2万人。

张强介绍，为迅速阻断疫情传播，在最短时间内完成对重点地区、重点区域和重点人群的核酸检测筛查，我们全力做好组织协调和统筹调度。

一是提升检测能力。一方面挖掘存量，持续提升我市二三级医疗机构的检测能力；另一方面扩大增量，引进外省市和新批准本地检测机构45家，全市检测机构从75家增至144家。国家卫健委委属委管医院、驻京部队医院积极参与到检疫检测工作中，特别是12个兄弟省市派出的20支核酸检测医疗队共413人全力驰援北京，目前已基本完成10.7万名在京高校师生的采样检测工作。全市日检测量由6月11日的4万份，提升至45.8万份，单日最高检测量为108.4万人。

二是加强组织动员。全市累计发动下沉干部、社区工作者、在职党员、民警、志愿者等各类力量30余万人参与属地居民组织、现场秩序维护、防暑防雨等各类服务保障工作。日均设置检测场所443个，采样点位2224个，动员采样人员7589人，单日最高采样量为121.2万人。

三是统筹调配力量。通过匹配检测力量，优先保障丰台、大兴等任务较重的区，以及中高风险街道（乡镇）社区，迅速组织开展检测采样工作。建立结对协作机制，由市级层面牵线搭桥，任务较重的主城区和任务基本完成的远郊区开展“手拉手”结对子，在采样人员、检测力量、物资供应等方面强化协作配合。加强人员力量储备，组建近万人的采样队伍，其中，1436名医学类专业学生及时为相关区提供了力量支持。

四是保障质量安全。抽调实验室管理和卫生监督执法力量，制定实施核酸检测质量控制和安全管理工作方案，全链条规范、全流程管控。组建卫生疾控领域专家队伍，不间断开展巡回检查；选派28名卫生监督员，进驻第三方检测机构，现场开展督质量、督能力、督进度、督时效“四督”行动；安排专业力量调度医疗垃圾处置工作，确保采样、包装、运输、检测、结果报告等各环节的质量和安全。

五是加强关心关爱。这次一线工作人员，尤其是参与采样等工作的医护人员，工作强度大，付出了很多辛苦。各采样点积极努力改善工作条件，为医护人员配备冰块、风扇进行物理降温，提供防暑降温的饮料及药品，定期安排医务人员轮换，提供临时休息场所。同时，为接受采样市民提供饮用水、遮阳棚、免洗消毒洗手液，建立老年人绿色通道，尽量错开高温时段，适当延长夜间采样时间，体现人文关怀。