北京通报昨日新增病例详情 老郑州烩面馆再有1人确诊

人民网北京6月28日电 （记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报了新增确诊病例相关情况。

6月27日0时至24时，北京市新增新冠肺炎确诊病例14例，其中男性6例，女性8例；平均年龄40岁，最小22岁，最大63岁；按居住地划分，丰台区10例、大兴区4例。已完成12例确诊病例流行病学调查，2例正在调查中。现将确诊病例具体情况通报如下：

病例1，女，31岁，住址为丰台区花乡（地区）天骄俊园，新发地市场个体经营人员。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月26日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，6月27日确诊，临床分型为普通型。

病例2，男，47岁，住址为丰台区花乡（地区）经营者乐园，新发地市场个体经营人员。6月13日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月26日出现咽痛等症状，核酸检测结果为阳性。6月27日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，当日确诊，临床分型为普通型。

病例3，女，63岁，住址为丰台区花乡（地区）宜兰园，新发地市场保洁员。6月12日晚由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月27日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，当日确诊，临床分型为普通型。

病例4，女，53岁，住址为丰台区卢沟桥（地区）大屯村，新发地北水嘉伦市场便民超市A厅老郑州烩面馆员工。6月21日被确定为确诊病例的密切接触者，当日出现头痛、胸闷等症状。6月22日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月23日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊。6月25日由120救护车转运至地坛医院，6月27日确诊，临床分型为轻型。

病例5，男，49岁，住址为丰台区花乡（地区）天骄俊园，新发地市场个体经营人员。6月13日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月26日出现症状,6月27日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，当日确诊，临床分型为普通型。

病例6，女，52岁，住址为丰台区花乡（地区）天伦锦城，新发地市场个体经营人员，6月16日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月24日出现胸闷等症状，体温正常，6月27日核酸检测结果为阳性，由120救护车转至丰台中西医结合医院就诊，当日确诊，临床分型为普通型。

病例7，男，22岁，住址为丰台区花乡（地区）新发地批发市场，新发地市场个体商户雇员。自述工作时每日活动比较固定，售卖并帮顾客提送货物。6月15日核酸检测结果为阳性，当日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，自述近期无不适症状，6月16日诊断为无症状感染者，由120救护车转运至地坛医院。6月25日出现症状,6月27日确诊，临床分型为轻型。

病例8，女，43岁，住址为丰台区花乡（地区）天伦锦城，新发地市场个体经营人员。6月10日开始出现乏力、发热、咳嗽等症状，自行到诊所就诊并服药、输液治疗，体温恢复正常，但有咽痒等症状。6月13日至16日居家未外出。6月16日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月26日核酸检测结果为阳性。6月27日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，当日确诊，临床分型为普通型。

病例9，男，42岁，住址为大兴区高米店街道兴华大街二段，新发地市场个体经营者。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月26日核酸检测结果为阳性。6月27日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，当日确诊，临床分型为普通型。

病例10，女，39岁，住址为大兴区魏善庄镇北京密码，海淀区定慧谢小厨餐厅服务员。6月24日被判定为确诊病例的密切接触者，由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月25日出现全身酸痛等症状。6月26日由120救护车转运至大兴区人民医院就诊，核酸检测结果为阳性，6月27日确诊，临床分型为轻型。

病例11，男，26岁，住址为大兴区西红门（地区）长盛街一村，为货车司机兼送货员，6月13日新发地市场关闭前每日从市场内运送货物至大兴区黄村镇芦城工业园区，6月13日之后，每日从金鹰包装厂东侧新发地中转站运送货物至大兴区黄村镇芦城工业园区，先后居住在金色港湾商务会馆和金洲御府宾馆。6月25日出现头痛等症状，未就诊。6月26日社区组织核酸检测采集咽拭子，结果为阳性，6月27日由120救护车转运至大兴区人民医院就诊，当日确诊，临床分型为普通型。

病例12，女，25岁，住址为大兴区西红门（地区）寿保庄村，北京大通远鑫汽车修理有限公司车险销售员，在北京车谷汽车销售有限公司办公。6月20日至23日上班或在家休息，曾在村内超市购物。6月24日出现流涕等症状，未服药、未就医。6月26日被确定为确诊病例的密切接触者，由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察；当日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至大兴区人民医院就诊。6月27日确诊，临床分型为普通型。

补充通报6月26日确诊的1例病例情况：

病例1，男，49岁，住址为大兴区西红门（地区）寿保庄村，瓦工。6月8日返京，在租住地与其他租户共用卫生间，平时在楼内与其他租户见面时不佩戴口罩。6月10日至24日，每日往返于施工工地与租住地，工作期间也不佩戴口罩，6月20日社区组织核酸检测采集咽拭子，结果为阴性。6月21日出现乏力、咳痰等症状，未服药，未就医。6月26日核酸检测为阳性，由120救护车转运至大兴区人民医院就诊，当日确诊。临床分型为轻型。

庞星火表示，首都疫情防控仍处于关键阶段，丝毫不能掉以轻心。各行各业、街道社区单位都要高标准落实防控措施。科学规范配戴口罩，勤洗手，常通风，不扎堆，不聚会，保持安全的社交距离。如果自己和家人出现发热、咳嗽等症状，一定要全程做好个人防护，及时就近到发热门诊就诊，不要到不具备接诊条件的地方就诊治疗，不要自行服药，以免耽误病情或造成疾病传播。新发地市场的从业人员和近期接触人员以及病例的密切接触者都应严格遵守防疫要求，做好集中或居家隔离观察以及健康监测，保护好自己，也要为他人健康着想。