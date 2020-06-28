2020年全国妇幼健康工作会议在京召开
1月16日，2020年全国妇幼健康工作会议在北京召开。国家卫生健康委党组成员、国家中医药管理局党组书记余艳红出席会议并讲话。
会议指出，2019年全国妇幼健康工作取得明显成效，母婴安全形势稳中向好，妇幼健康服务体系更加健全，妇幼健康服务内涵不断拓展，出生缺陷综合防治能力持续提升，妇幼健康扶贫攻坚进展顺利，党的建设和文化建设成效显著。
会议要求，2020年要加强党的领导，统领事业高质量发展；强化顶层设计，科学谋划事业发展蓝图；激发内生动力，推动事业高质量发展；坚持统筹兼顾，推进各项工作高质量发展；加强制度建设，保障事业高质量发展；坚持问题导向，切实为基层减负；拓展文化建设，传播妇幼健康经验。
会议期间，北京市卫生健康委等10个单位交流了经验。各省（区、市）、新疆生产建设兵团及计划单列市卫生健康委负责同志、妇幼处处长，省级妇幼健康服务机构负责人，有关部门和委机关相关司局、直属联系单位负责人共计200余人参加会议。
国家卫生健康委党组成员、国家中医药管理局党组书记余艳红出席会议并讲话
会议现场
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