6月26日，中国医药物资协会基层医疗（云南）分会成立大会在昆明召开。

中国医药物资协会执行会长兼秘书长刘忠良、原云南省食品药品监督管理局局长、玉溪市原市长、云南省药学会书记孙学明，（中国）食品药品行业智库首席专家、中国医药报社原社长方贤业，中国医药物资协会常务副会长刘亚蜀，常务副秘书长李锦全，基层医疗分会常务副会长兼秘书长王李珏，基层医疗分会常务副会长柯华松，处方药专业委员会秘书长列建乐，基层医疗（云南）分会筹备组负责人、云南东骏药业（集团）有限公司董事长李卫东以及张兆浪、王萍、郑安海等基层医疗（云南）分会筹备组成员，以及部分云南省地州医疗保障局局长，卫生健康局局长，卫生院院长，卫生所所长和云南东骏药业有限公司各分公司总经理等100余人参加本次会议。

李锦全宣读协会《关于同意成立基层医疗（云南）分会的批复》文件，任命云南东骏药业(集团)有限公司董事长李卫东任基层医疗（云南）分会会长，任命云南润康药业有限公司总经理王萍、云南东骏药业有限公司红河分公司总经理郑安海任基层医疗（云南）分会副会长，任命云南东琼医药有限公司董事长张兆浪任基层医疗（云南）分会秘书长。

基层医疗（云南）分会成立仪式

启动嘉宾（左起）：李锦全、柯华松、刘亚蜀、方贤业、刘忠良、李卫东、孙学明、张兆浪、王李珏

刘亚蜀代表协会致辞，热烈祝贺基层医疗（云南）分会正式成立，高度肯定分会筹备组作出的大量工作和努力。她表示，基层医疗分会是政府和基层医疗之间沟通的桥梁，要把握基层医疗的改革方向，为宣传国家医疗改革政策方针，服务基层医疗工作者，提高全民健康水平做出应有的贡献。作为协会第一个成立的基层医疗省级分会，希望能够开好头，打好样，做好基层医疗分会的排头兵，力争分会的样板省份。

孙学明为成立大会致辞，祝贺基层医疗(云南)分会成立，分析了当前基层医疗产业建设发展现状，面临的机遇与挑战。他也在讲话中为基层医疗(云南)分会建设发展及基层医疗行业建设提出建议。

李卫东作为基层医疗（云南）分会会长就职讲话，并作分会发展规划。他表示，将在中国医药物资协会的领导下忠于职守、认真履职，把工作做到位，为云南基层医疗的发展贡献分会力量。李卫东从应接帮扶、信息化建设、基层建设、教育培训、反馈问题、展现风采等几个方面就基层医疗（云南）分会未来发展作具体阐述介绍，发挥协会优势，学习全国先进手段、先进经验以及先进的科学管理方法，提升整个村级卫生院、村医及乡镇卫生院的各方面能力建设。

柯华松、王李珏先后就“互联网+科技：赋能诊所连锁化”、“县域医共体与基层医疗数字化建设的发展展望”作主题演讲报告。围绕“医共体时代的分级诊疗推进“主题，会议设置互动环节，针对当前基层医疗产业的问题交换意见，充分交流。

方贤业作会议总结讲话，以《卜算子·咏梅》的诗句，联系自开年以来，协会在基层医疗板块所开展的一系列工作，阐述基层医疗分会平台建设的重要性和积极意义。方贤业对基层医疗（云南）分会相关工作给予充分肯定，对分会正式成立表示热烈祝贺。他说，在全体分会成员的共同努力下，分会的成立工作又快又好，体现了云南特色和速度，为基层医疗分会开展工作落地开了个好头，可嘉可贺。基层医疗（云南）分会的成立也标志着协会服务基层医疗这一浩大工程正式开启，基层医生作为分会的主体，正是协会实施新发展理念的体现。方贤业还在讲话中对基层医疗（云南）分会的平台建设发展提出具体的建议和期望。