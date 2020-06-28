目前，小麦收获接近尾声，夏粮收购陆续启动。夏粮收购中，优质小麦量稳价增，优粮优价特色凸显——

种出好粮食 卖上好价钱

随着夏粮丰收到手，各地陆续开秤收购新粮。抓好夏粮收购，对于保护农民种粮积极性、保持粮食市场平稳运行、促进经济社会稳定发展具有重要意义。

今年夏粮收购面临哪些新形势？呈现哪些新特点？怎样让农民卖“舒心粮”“满意粮”，确保夏粮收购工作顺利开展？记者对此进行了采访。

多元市场主体同台竞争收粮

6月16日，新疆叶城县依提木孔乡中心粮库开秤收购当地粮农交售的冬小麦。这是新疆今年夏粮收购第一秤，标志着全疆夏粮收购工作拉开序幕。

目前，南疆各地收储站点积极腾仓并库、空仓纳粮，收购现场秩序良好，入库粮食质量达到国标三等以上。新疆粮食和物资储备局总经济师马雪渊介绍，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务、保护种粮农民利益，新疆国有粮食购销企业带头执行收购政策，第一时间入市收购，发挥好引导收购、形成价格和保供稳价作用。

在河南、山东、安徽等地，夏粮收购也在有条不紊地进行。各地深入推进粮食收储制度改革，大力培育新型多元市场主体，积极引导企业开展市场化收购。

“目前，小麦收获接近尾声，夏粮收购开局良好进展顺利，湖北、江苏、安徽3省已先后启动最低收购价执行预案。”国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云介绍，今年夏粮收购进度正常，市场购销活跃，多元市场主体入市积极，市场化收购超过总收购量的95%。

优质小麦成为增收“金钥匙”

“这麦真排场！”6月1日，在安徽阜阳市阜南县苗集镇粮库，苗集镇幸福村村民李学东的运粮车前引来不少人围观。圆润饱满，色泽金黄的小麦引得众人啧啧称赞。李学东今年订单种植的优质小麦喜获丰收，亩产高达1100斤，品质又好，高于市场价0.1元卖出，比往年亩均增收200多元。

李学东所种的优质小麦，是国家粮食和物资储备局在定点扶贫中结合阜南县实际情况，科学选定、适宜推广并深受市场青睐的“淮麦22”优质品种。在2018年成功示范种植的基础上，2019年，“淮麦22”等四个优质小麦品种在阜南按照“示范企业+合作社+农户”模式，依托订单、托管、整村推进等方式，在全县种植30万亩，良种良技加优质优价，农户实现丰产增收。

“30万亩优质小麦提升了我县农业种植效益，预计带动农民增收6000多万元。在国家粮食和物资储备局的牵线搭桥下，中化、中粮、中裕等大型龙头企业先后到来，将进一步推动我县粮食产业经济高质量发展。”阜南县委副书记、县长李云川说。

如今，优质小麦越来越受到当地农民的认可，已成为贫困户脱贫、农民增收的“金钥匙”。在种粮过程中，更多农户市场意识逐渐增强，根据市场需求安排粮食生产，通过种植优质粮食获取更好的收益。

让农民卖“舒心粮”“满意粮”

粮食收购，要有钱收粮、有人收粮、有仓收粮。为确保夏粮收购工作开好局，国家粮食和物资储备局指导各地提前谋划、及早动手，在仓容、资金、人员等方面做了大量前期工作，做到“仓等粮、钱等粮、人等粮”。

防止“卖粮难”，政策性收购托底至关重要。今年国家继续在主产区实行小麦和稻谷最低收购价政策，切实发挥政策托底作用，牢牢守住“种粮卖得出”底线。

为方便农民售粮，山东省根据粮源分布，合理布设收购网点。在资金准备方面，农发行山东省分行筹措资金300亿元专项支持夏粮收购，并根据需要随时追加，确保夏粮收购“仓等粮、钱等粮、人等粮”。安徽省在夏粮收购中做到价格上榜、标准上墙、样品上台，坚持早开门、晚收秤，为农户开辟“绿色通道”，减少售粮排队时间。

“国家粮食和物资储备局将加强市场监测预警，随时调度和了解掌握收购情况；严格落实最低收购价政策，在符合条件的地区及时启动托市收购，合理布设收购库点，同时下大力气抓好市场化收购；充分发挥12325粮食监管热线作用，严肃查处各类违法违规行为，切实维护粮食收购市场秩序。”秦玉云说。（记者 李慧）