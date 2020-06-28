国家卫健委：6月27日新增确诊病例17例 本土病例14例均在北京

人民网北京6月28日电 （记者崔元苑）国家卫生健康委于28日在官网发布的《截至6月27日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，6月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例17例，其中境外输入病例3例（上海1例，陕西1例，甘肃1例），本土病例14例（均在北京）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为本土病例（在北京）。当日新增治愈出院病例7例，解除医学观察的密切接触者692人，重症病例与前一日持平。境外输入现有确诊病例86例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例1902例，累计治愈出院病例1816例，无死亡病例。

情况显示，截至6月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例415例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例78451例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83500例，现有疑似病例8例。累计追踪到密切接触者761721人，尚在医学观察的密切接触者7445人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者7例（境外输入4例）；当日转为确诊病例2例（无境外输入）；当日解除医学观察5例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者106例（境外输入66例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1690例。其中，香港特别行政区1197例（出院1095例，死亡7例），澳门特别行政区46例（出院45例），台湾地区447例（出院435例，死亡7例）。