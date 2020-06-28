年纪越大越孤单？子女们该关注爸妈心理健康了

近期，一则新闻引起网友热议，武汉有个90后女孩，一家三口都患有新冠肺炎时，2月中旬父亲医治无效去世，女孩忍着悲痛，每天登录父亲的微信号与母亲联系，鼓励母亲坚持。经治疗，母女俩先后痊愈。这个女孩靠着自己的坚强和智慧，给了母亲力量和信心。

这位女孩对母亲的关心受到赞扬的同时，也侧面凸显了除了身体健康，老年人的心理健康也非常重要，也需要积极关注。中老年人所处的人生阶段意味着常常要面对“失去”的境地，生活负性事件，如丧偶、财产损失、失孤等事件增多，而这些生活事件往往是导致老年人心理甚至身体健康水平下降的主要诱因。

《健康中国行动（2019-2030）》指出，“心理健康是健康的重要组成部分。要正确认识重大生活、工作变故等事件对人的心理造成的影响”。老年人的生活事件主要包括社会丧失、疾病事件、社会角色变化及日常生活模式的转变等 4 种类型。当负性生活事件发生时，老年人往往在短期内难以适应，并引发多种心理问题。

如何关注和提高老年人的心理健康，提出如下建议：

1、构建家庭网络。子女多与父母沟通联系，亲人之间常走动。家庭网络的增强有助于缓冲负性生活事件对老年人心理健康的消极影响。

2、朋友网也是“安全阀”和“减压器”。通过朋友网络拓展老年人社交圈子，将老年人与社区、兴趣团体紧密联系在一起，可以促进老年人的身心健康。

3、积极防范风险。关爱老年人精神健康，关注疾病风险、安全风险，提升老年期生活质量。

4、老年人除自身需要进行积极的自我心理调适，培育和增强个人心理资本外，还需要主动与他人沟通建立个人的社交圈。有研究表明，老年人在面对心理压力与消极情绪时更容易选择内化处理的方式，这种方式不利于无法维持长久的心理健康状态。

5、给予健康状况不佳的老人更多关爱。因生病、服药等生理问题，部分老年人产生对疾病的恐惧和消极状态。对待这类老年人，应该提供更多关心与爱护。

家庭成员除了关注老人的生活质量、身体健康，也要关注老人的心理健康和行为变化状况。面对负性生活事件，家庭成员的物质帮扶和精神慰藉将起到举足轻重的作用。当然，老年人也需要与周围人群建立良好的人际关系，主动寻求人际支持与帮助也是缓解负性事件的消极影响的可行方式。

本文由中国科学院心理研究所研究员吴瑞华进行科学性把关。