孩子夏季感冒发烧怎么办？育儿专家来支招

炎炎夏日，热闷难耐，很多家庭会使用空调降温。然而，小朋友的免疫力相对成人来说较低，体温调节较慢，很容易感冒或肠胃不适。那么，父母应该如何处理呢？

感冒，医学上称为急性上呼吸道感染，会表现出食欲不佳、呕吐、打喷嚏、流鼻涕、发烧、咳嗽等症状。感冒发生的诱因很多，父母可以从重视以下几点开始，帮助孩子做好预防。

首先，依据气温变化，灵活增减衣物。夏季室内外有一定的温度差，如果长期待在商场、超市等冷气开放的地方，要穿上一定的衣物，到了室外再脱。另外，孩子活泼好动，大汗淋漓后不要直吹风扇、空调，要擦干孩子身上的汗水，及时更换被浸湿的衣服。

其次，空调温度不宜过低。开空调时，室内温度最好在26~28℃左右，室内外温差不要超过10℃以上。若内外温差大、忽冷忽热，孩子体温调节难以适应也会引起感冒。同时，要保证室内外空气新鲜流通。

再次，培养良好生活习惯。孩子自身防御能力较弱，容易被感染，平时要引导孩子积极锻炼身体、增强体质。此外，要注意饮食，多喝水，多吃蔬菜瓜果，避免因为天热胃口差造成营养物质摄入不足，最终导致免疫力下降。

如果孩子出现感冒症状，家长不要惊慌。起初只出现胃口不佳、打喷嚏、流鼻涕，可仔细观察，注意饮食调节、室内空气流通，尽量不去公共场所，以防引起病毒感染。如果孩子出现体温波动并伴有咳嗽，家长无法判断是病毒性感染还是细菌性感染时，要及时到医院就诊，需求医生帮助。

值得注意的是，不要强行给孩子进补，否则会造成呕吐、反胃等，甚至加重病情。如果体温低于38.5℃，可利用物理降温法退烧。同时，观察孩子的意识状态、面色、呼吸等变化，如果出现面色苍白、烦躁、呕吐、呼吸急促、嗜睡等情况时，应立即去医院就诊。

怎样进行物理降温呢？可从以下几个方面入手：

1.适当减少衣物。发烧时不要穿过多衣物，但也不要给孩子光着身子，因为此时皮肤跟空气接触会有不舒适感，最好给孩子穿棉质衣服。同时，保证空气流通，可打开空调适当降低室温，能起到散热的效果，但要避免凉风直吹孩子。

2.用冰袋降温或冷湿敷。如果孩子体温达到39~40℃，可将冰袋置于其头下或者前额，使用时注意避开孩子耳垂等薄弱部位，以免冻伤。冷湿敷是小儿发热时比较常用的物理降温方法，可将数块小毛巾浸入20℃左右的水中，取出拧至半干，敷于额前、腋下、颈部和腹股沟位置，每隔3~5分钟换一次毛巾。如果冷敷时孩子出现寒战、鸡皮疙瘩、哭闹等情况应停止。

3.温水擦浴。 水温不能过高或太低，最好控制在32～34℃范围。温水擦浴时，要避免擦拭胸前、腹部、后颈、足心等对冷刺激比较敏感的部位。对于腋窝、肘窝、腘窝和腹股沟，可适当延长擦拭时间，擦浴时间一般不超过30分钟。

受访专家：成都大学附属医院儿科主任医师王勇