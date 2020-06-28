北京：美发美容从业者已检测12350人 均为阴性

人民网北京6月27日电 （记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市商务局二级巡视员王洪存通报全市美发美容行业疫情防控和防疫安全大排查相关工作情况。

王洪存表示，按照“应消尽消、应检尽检”的原则，组织各区在北京全市范围内开展美发美容行业防疫安全大排查工作，包括对经营场所进行消杀，对相关人员进行核酸检测。大排查的工作范围是美发美容行业所有未开展防疫安全排查工作的经营主体及其相关人员，包括美发店、美甲店、和美容店，美容包括面部美容护理、美体塑身、SPA和化妆。

截至26日24:00，北京全市已排查美发美容经营主体10765家（不含未开业门店），完成核酸采样26286人，已出检测结果12350人，全部为阴性。在此，也请各美发美容企业服从门店所在区街道、乡镇安排，主动做好从业人员后续核酸检测工作，做到“应检尽检”。