热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京：美发美容从业者已检测12350人 均为阴性

2020年06月28日06:55 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京6月27日电 （记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市商务局二级巡视员王洪存通报全市美发美容行业疫情防控和防疫安全大排查相关工作情况。

　　王洪存表示，按照“应消尽消、应检尽检”的原则，组织各区在北京全市范围内开展美发美容行业防疫安全大排查工作，包括对经营场所进行消杀，对相关人员进行核酸检测。大排查的工作范围是美发美容行业所有未开展防疫安全排查工作的经营主体及其相关人员，包括美发店、美甲店、和美容店，美容包括面部美容护理、美体塑身、SPA和化妆。

　　截至26日24:00，北京全市已排查美发美容经营主体10765家（不含未开业门店），完成核酸采样26286人，已出检测结果12350人，全部为阴性。在此，也请各美发美容企业服从门店所在区街道、乡镇安排，主动做好从业人员后续核酸检测工作，做到“应检尽检”。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

全国爱卫办：打造整洁、卫生城乡环境 降低传染病传播风险   22日，全国爱卫办印发《关于深入开展爱国卫生运动?强化市场环境整治的通知》，部署各地持续开展爱国卫生运动，强化市场环境综合整治，打造整洁、卫生的城乡环境，降低传染病通过环境传播的风险。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn