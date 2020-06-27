15家境外主流媒体探访北京西城核酸检测点

北京核酸检测有序进行，日前金融街街道核酸检测点和新街口足球场检测点迎来了一批特殊的探访者。来自路透社、法新社、美国有线电视新闻网、俄罗斯全国广播电视公司、东京广播公司等15家境外主流媒体的26名记者走进检测点，和医务工作者、被检测人员交流，并且用镜头记录下检测中的细节。

这次探访由外交部新闻司、北京市政府新闻办、北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组、西城区委宣传部共同组织，是外媒记者首次走进核酸检测点，探访检测点运行情况，见证北京防疫一线的坚守。

外媒记者首先来到位于西城区金融街地区的一处核酸检测点，这里利用闲置空地设置，并按照相关疫情防控要求对场地区域进行合理划分，设置了等候区、检测区，设置应急处置区，医务人员休息区设置在检测区后面的楼房建筑中，每个区域之间都采取硬隔离方式进行区隔，并张贴“一米线”保持距离。整个线路采用单循环，保证人员单向出入。该检测点承担着金融街地区19个社区居民核酸检测的任务。

外媒记者们用镜头记录着检测过程中的一个又一个细节。来自哈萨克斯坦国家电视台的记者哈巴尔一边拍摄，一边重复着“程序”二字。

“我觉得整个检测过程秩序井然，检测人员数量虽多，丝毫不乱。体现了北京疫情防控的经验。”她说。

她表示，这得益于北京各级部门迅速反应、科学应对。看到穿着厚厚防护服坚持检测的医务人员，哈巴尔竖起大拇指。直言他们的专业和坚守是北京防止疫情扩散蔓延的有力武器。

相关负责人说，此次采访旨在让外媒记者感受到北京疫情防控工作的果断、快速、严密、有效，向国际社会传递北京战胜疫情的信心和决心！（记者 张骜）