美疾控中心：美实际感染人数或超2000万

新华社华盛顿6月25日电（记者 谭晶晶）美国疾病控制和预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德25日表示，根据抗体检测结果估计，美国新冠病毒实际感染人数可能超过2000万人。

据美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据，截至当地时间25日晚，美国累计报告新冠确诊病例已超过242万例，累计死亡病例超过12.4万例。按照美疾控中心估计的感染比例计算，美国实际感染新冠病毒的人数可能是目前报告数字的10倍，即实际上可能已有超过2000万人感染。

雷德菲尔德在媒体电话会上表示，新冠病毒的实际感染人数约占美国总人口的5%至8%。疫情远未结束，目前最有效的防护措施就是保持社交距离。他呼吁公众遵循相关防控措施。

专家认为，美疾控中心此番表态表明美国疫情仍处于早期阶段，需继续努力遏制病毒传播。

据《华盛顿邮报》报道，根据美国各州卫生部门报告的病例汇总，美国25日新增确诊病例39327例，得克萨斯州、亚拉巴马州、密苏里州、内华达州等州单日新增病例数创近期新高。得克萨斯州当天宣布，鉴于连日来新冠病例激增，暂停经济重启计划。

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西班牙去年3月废水中检出新冠病毒

新华社马德里6月26日电（谢宇智）西班牙巴塞罗那大学26日发布公告称，该校领导的一个研究小组在去年3月采集的巴塞罗那废水样本中检测出新冠病毒。

公告称，巴塞罗那大学肠道病毒小组的研究人员对当地废水样本做了检测，结果发现在去年3月12日采集的废水中已有新冠病毒的踪迹，此前该小组的研究人员已在今年1月15日的废水样本中检测到了新冠病毒的存在。而西班牙本土直到今年2月25日才报告首例新冠确诊病例。

领导该研究小组的生物学教授阿尔韦特·博什称，研究小组随后检查了2018和2019年的废水样本，目前仅有2019年3月12日的样本聚合酶链式反应（PCR）检测呈阳性，且病毒水平非常低，其他所有样本的检测结果均为阴性。他认为，巴塞罗那旅游业发达，游客众多，这一研究结果表明世界其他地区很可能也发生了类似情况，但许多病例或因被误诊为流感病例而被掩盖。