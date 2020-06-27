国家卫健委：6月26日新增确诊病例21例 其中本土病例17例均在北京

人民网北京6月27日电 （李轶群）国家卫生健康委于27日在官网发布的《截至6月26日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》称，6月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例，其中境外输入病例4例（广东2例，上海1例，甘肃1例），本土病例17例（均在北京）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例5例，解除医学观察的密切接触者791人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例85例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例1899例，累计治愈出院病例1814例，无死亡病例。

截至6月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例405例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例78444例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83483例，现有疑似病例8例。累计追踪到密切接触者761444人，尚在医学观察的密切接触者7876人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例（境外输入8例）；当日转为确诊病例1例（无境外输入）；当日解除医学观察2例（境外输入1例）；尚在医学观察无症状感染者106例（境外输入64例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1689例。其中，香港特别行政区1196例（出院1091例，死亡7例），澳门特别行政区46例（出院45例），台湾地区447例（出院435例，死亡7例）。