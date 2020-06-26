北京昨日新增报告11例新冠肺炎确诊病例 出院1例

人民网北京6月26日电 据北京市卫生健康委员会消息，6月25日0时至24时，新增报告本地确诊病例11例、疑似病例3例、无症状感染者1例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例、无症状感染者，治愈出院病例1例。

6月11日0时至6月25日24时，累计报告本地确诊病例280例，在院280例。尚在观察的无症状感染者22例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，无在院病例。

新增确诊病例中，丰台区7例、海淀区2例、昌平区1例、大兴区1例。

全市有12个区无本地报告新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区154天、怀柔区140天、顺义区138天、密云区135天、石景山区11天、门头沟区10天、房山区10天、东城区9天、通州区5天、朝阳区4天、西城区3天。