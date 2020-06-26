国家卫健委：6月25日新增确诊病例13例 其中本土病例11例

人民网北京6月26日电（许晓华）26日，国家卫健委官网发布了截至6月25日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。国家卫健委发布情况显示，6月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例13例，其中境外输入病例2例（均在上海），本土病例11例（均在北京）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为本土病例（均在北京）。

当日新增治愈出院病例6例，解除医学观察的密切接触者625人，重症病例与前一日相比减少7例。

境外输入现有确诊病例84例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例1895例，累计治愈出院病例1811例，无死亡病例。

截至6月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例389例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例78439例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83462例，现有疑似病例10例。累计追踪到密切接触者760818人，尚在医学观察的密切接触者8044人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者5例（境外输入4例）；当日转为确诊病例1例（无境外输入）；当日解除医学观察4例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者97例（境外输入57例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1686例。其中，香港特别行政区1193例（出院1088例，死亡7例），澳门特别行政区46例（出院45例），台湾地区447例（出院435例，死亡7例）。