今天，让我们来吃个“瓜”

夏日炎炎气温高，各地群众吃瓜忙。作为一名“资深”吃瓜群众，今天小编就带你吃个“瓜”，主角正是我们熟悉的西瓜。关于西瓜的这些事儿你知道吗？

西瓜虽甜 含糖量却不高

很多人为了避免摄入过多的糖分，在挑选水果时，希望选择含糖量较低的品种。西瓜就因为口感甜度高，总被人们认为是含糖量较高的水果。

其实，水果的含糖量，就是单位重量（通常是100克）可食用部分的水果（去皮、去籽后的果肉），所含有的碳水化合物的重量。我们所接触的大多数水果主要含的都是葡萄糖、果糖和蔗糖这三种简单糖，其中果糖的味觉甜度最高。西瓜中富含果糖和水分，味觉上甜度较高，但其含糖量仅在8%左右，属于低糖高甜度水果。因此，一些小伙伴可以不用担心减肥期间不能吃西瓜了。

糖友也可安全吃瓜

相对其他水果，西瓜的含糖量较低。专家表示，糖友注意以下几点，也可以安全食用西瓜。

1.找准时机。血糖控制比较理想时，糖尿病患者可以享用西瓜。如果血糖不稳定，可以暂时用西红柿、黄瓜等蔬菜代替水果。

2.挑对时间。西瓜可作为加餐食用，不建议餐前或餐后立即食用，以免一次性摄入过多糖分影响血糖。

3.控制摄入量。虽然西瓜的含糖量不高，但它属于高血糖指数水果，建议每天食用西瓜的量控制在500克（带皮）以内，同时要适当减少主食摄入量。

4.选好品种。不同品种的西瓜含糖量不同，建议选择含糖量低的西瓜品种，如黑皮西瓜、无籽西瓜。

除了消暑解渴 吃瓜还有这些好处

1.预防皮肤老化。红肉西瓜含有较多的β胡萝卜素，可在人体内转化成维生素A，提升皮肤对抗外界病菌的能力，也能加速受损肌肤复原。

2.有助防中风。研究发现，经常摄取富含番茄红素的食物，可降低约20%的中风风险。而西瓜含有较多的番茄红素，有助改善血管功能，减少胆固醇对血管健康的威胁。

3.预防感冒。番茄红素还是一种很强的抗氧化剂，有利于免疫系统健康，减少感冒的发病率。

4.放松肌肉。西瓜含有丰富的钾，能帮助调节神经，放松肌肉。

5.补充脑力。西瓜含有胆碱（属于B族维生素），有助调节生物钟，保持大脑清醒，提升注意力和记忆力。（郭童）