国家卫健委：精准划定防控区域范围至最小单元

本报讯（记者 刘欢）昨天国家卫健委发布“关于做好精准健康管理推进人员有序流动的通知”，要求各地根据疫情情况科学划分疫情风险等级，依法依规、精准划定防控区域范围至最小单元，如楼栋、病区、居民小区、自然村组等。同时， 中高风险等级地区要尽量减少不必要人员流动，避免人员聚集。

依据通知，各地要根据疫情情况科学划分疫情风险等级，依法依规、精准划定防控区域范围至最小单元（如楼栋、病区、居民小区、自然村组等），及时采取限制人员流动、核酸检测、健康监测等综合防控措施。加强个人防护，保持“一米线”、勤洗手、戴口罩、公筷制等卫生习惯和生活方式，降低疫情传播风险。

中高风险等级地区要尽量减少不必要人员流动，避免人员聚集。有中高风险等级地区旅居史的人员，跨地区流动时须持有到达目的地前7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”，到达目的地后，在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序流动。如无法提供上述核酸检测阴性信息，到达目的地后应当立即接受核酸检测或接受14天隔离医学观察。瞒报、谎报人员将承担法律责任。低风险等级地区人员持健康通行码“绿码”，在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序流动。如无必要，尽量避免前往中高风险地区。