北京疾控通报6月24日确诊病例流调情况

本报讯（记者 贾晓宏 孙乐琪）昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火通报确诊病例流调情况。

6月24日确诊的13例病例中，有1例患者临床分型为重型。

目前正值端午小长假，疾控部门提醒市民，假期放松心情，不能放松个人防护，要坚持戴口罩、勤洗手、不扎堆、不聚集、用公筷、分餐制、保持社交距离等健康习惯。“非必要不出京”，市民应尽量居家过节，减少不必要的出行。如果去公园景区要提前预约，积极配合测温、验码等相关举措。

6月24日确诊病例流调情况

病例1，女，29岁，住址为丰台区卢沟桥乡（地区）柳村路9号万泉盛景园小区。6月5日曾到新发地市场采购，6月14日起居家隔离观察。6月21日咽拭子核酸检测阳性，6月22日由120救护车转运至丰台中西医结合医院，24日确诊，临床分型为普通型。

病例2，男，29岁，住址为丰台区花乡（地区）天伦锦城，工作单位为新发地批发市场,为市场经营人员。患者自述6月13日嗓子痛，自服药物后症状消失；6月14日小区核酸筛查阴性。因共同居住者中多人为确诊病例，6月16日起集中隔离观察,6月22日在隔离点进行核酸检测，6月23日结果阳性，由120救护车转运到丰台中西医结合医院就诊，6月24日确诊，临床分型为普通型。

病例3，女，57岁，住址为丰台区郭公庄家园，已退休。6月10日曾到新发地市场采购，6月16日到永旺梦乐城丰台店购物，6月17日至20日居家，期间曾2次在小区超市购物， 6月21日给2名小区人员理发。6月22日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院。6月24日确诊，临床分型为普通型。

病例4，男，46岁，住址为丰台区南苑街道芙蓉街，工作单位为新发地市场，为市场商户雇员。6月13日起居家隔离，6月17日开始集中隔离观察，自述无呼吸道及其他症状，6月22日隔离点对其进行核酸检测，6月23日结果为阳性，由120救护车转送至丰台中西医结合医院就诊，6月24日确诊，临床分型为轻型。

病例5，女，26岁，住址为丰台区花乡（地区）宜兰园，工作单位为新发地市场，为市场经营人员。6月12日起陆续出现头痛、咽痛等症状，自服药，未就诊，居家隔离，6月15日与家人一起由统一安排的车辆转运至集中隔离点。6月22日核酸检测为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院。6月23日由120救护车转运至地坛医院，6月24日核酸检测阳性，当日确诊，临床分型为普通型。

病例6，女，60岁，住址为丰台区花乡（地区）宜兰园，工作单位为丰台区马家楼众兴花木批发中心。6月15日开始集中隔离观察。6月21日核酸检测结果为阳性。6月22日由120救护车转运至丰台中西医结合医院，6月23日由120救护车转运至地坛医院，24日核酸检测阳性，24日确诊，临床分型为普通型。

病例7，女，42岁，住址为丰台区南苑（地区）南苑北马路，工作单位为新发地市场，为市场商户雇员。6月13日开始集中隔离观察。6月21日开始出现反复发热、恶心、胃部不适等症状，无咳嗽咳痰、无咽痛、无喘憋。6月23日核酸检测阳性，由120救护车转运到丰台中西医结合医院就诊，6月24日确诊，临床分型为轻型。

病例8，男，39岁，住址为丰台区花乡（地区）天伦锦城，工作单位为新发地市场,为个体经营人员。6月13日开始集中隔离观察，因出现头晕、乏力、发热等症状，6月21日由120救护车转送至丰台中西医结合医院就诊。6月23日核酸检测阳性。6月24日确诊，临床分型为重型。

病例9，女，44岁，住址为丰台区花乡（地区）新发地水产批发市场，为该市场摊位销售人员，在集中隔离点进行医学观察。其丈夫于6月15日确诊。6月22日患者出现发热症状，由120救护车转运至丰台中西医结合医院。6月24日确诊，临床分型为普通型。

病例10，女，18岁，住址为大兴区黄村（地区）镇芦城西大街，无业。6月11日曾到新发地市场采购。患者被集中隔离前主要在其父母家，并与朋友有接触，期间先后到花乡（地区）巴庄子村附近香香早点、老汤拉面就餐，并在附近商店购物。6月22日患者作为确诊病例的密切接触者被专车转运至集中隔离点，并采集咽拭子。6月23日反馈结果为阳性，由120救护车转运至大兴区人民医院。6月24日确诊，临床分型为普通型。

病例11，男，55岁，住址为大兴区西红门（地区）镇兴海日苑，无业。6月16日自驾车到西红门镇欣清北巷看望父亲，6月17日到小区附近足疗店，6月18日到小区“盛世诊所”处理外伤，6月19日作为确诊病例的密切接触者被送至集中隔离点。6月20日由120救护车转运至大兴区人民医院就诊，6月23日咽拭子核酸检测阳性，6月24日确诊，临床分型为普通型。

病例12，男，38岁，住址为大兴区魏善庄镇北京密码，工作单位为海淀区定慧谢小厨餐厅，为店长兼采购员。患者经常到新发地批发市场采购，发病前4天至就诊前主要在小区和单位活动，6月15日曾自驾车前往牛街聚宝源餐饮有限公司购物，6月16日自驾车带儿子到大兴区人民医院看病。6月19日出现发热症状，6月23日就诊于大兴区人民医院，核酸检测结果为阳性。6月24日确诊，临床分型为普通型。

病例13，女，60岁，住址为大兴区观音寺街道团河苑小区，已退休。6月3日到新发地市场采购，6月14日作为确诊病例的密切接触者开始集中隔离观察，6月16日出现发热症状，当日由120救护车转运至大兴区人民医院，6月15日至22日先后采集4次咽拭子进行核酸检测均为阴性，6月23日核酸检测阳性，6月24日确诊，临床分型为普通型。

6月23日确诊的1例病例情况

男，50岁，住址为丰台区南苑街道五爱屯西宏苑小区，工作单位为河北涿州桃树园食品有限公司驻京办司机兼装卸工，每日到新发地市场送货。6月14日下午参加社区组织的核酸检测后居家隔离，6月16日判定为当日诊断的无症状感染者的密切接触者，即送至集中隔离点进行集中隔离观察，当天得到社区反馈核酸检测结果为阳性，隔离点即再次对其进行核酸检测，6月18日报告结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院进行排查。因患者一直没有发热等症状，6月21日被丰台中西医结合医院诊断为无症状感染者，并由120救护车转运到地坛医院。6月23日确诊，临床分型为普通型。

链接

6月24日本市新增13例确诊病例

本报讯（记者 贾晓宏）6月24日0时至24时，本市新增新冠肺炎确诊病例13例，无新增疑似病例和无症状感染者。

6月24日0时至24时，本市新增报告本地确诊病例13例，无新增疑似病例和无症状感染者；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例、无症状感染者。13例确诊病例中，男性5例，女性8例，平均年龄42岁。按居住地划分，丰台区9例、大兴区4例。

6月11日0时至6月24日24时，本市累计报告本地确诊病例269例，在院269例。尚在观察的无症状感染者22例。

6月11日0时至6月24日24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，在院1例。