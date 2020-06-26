“孩子们，跟老师一起念一遍传单内容，然后发给叔叔阿姨们好吗？”四川省叙永县摩尼镇新苗实验学校校长李修会正带着学生们参加社区禁毒宣传活动，学生们一字一句仔细地诵读着禁毒常识，引来路人纷纷驻足聆听。

李修会创办新苗学校已有34年，目前该校已成为一所集幼儿园、小学、初中为一体的留守儿童寄宿制学校。学校将毒品预防教育作为学校德育工作的重要内容。“禁毒教育要从娃娃抓起。”李修会表示，对身处校园的青少年进行毒品预防教育，不仅能严防青少年沾染毒品，还能通过他们影响身边的亲人，甚至挽救他们的家庭。

走进新苗学校四年级二班，班级板报上粘贴着一幅稚气的彩笔画：左边是一家三口快乐地手拉手在一起，右边是毒品这个恶魔在张牙舞爪。“画这幅画的孩子原本有一个幸福的家，可是他爸爸后来染上了毒瘾。他5岁的时候，就看到爸爸注射毒品的一幕。”李修会告诉记者，亲眼看到父亲吸毒，深深地伤害了这位学生幼小的心灵，他开始逃课、打架。为了不让他受歧视，家人将他送到离家较远的新苗实验学校上学。

李修会决心通过孩子来感化他深陷毒潭的父亲。在她的引导下，这位孩子参加了毒品预防教育、行为习惯养成训练等。有一次，孩子在作文中写道：“如今爸爸吸毒成瘾，戒毒4次都没成功，这辈子都被毒品给害了……爸爸，如果我的学习成绩进步了，你是不是就不吸毒了？”

李修会被孩子的作文打动了，她相信这篇作文同样能打动与孩子骨血相连的父亲，她将作文寄给了这位被关在戒毒所的父亲。“老师，我和妈妈希望爸爸能戒掉毒品，我不能没有爸爸，我希望有更多的人来帮助我的爸爸……”读到这些，这位父亲的理智和良知终于被触动，他向李修会表示：为了这个家，为了儿子，他一定痛改前非，戒掉毒瘾。

叙永县叙永镇的王某因筹资吸毒，最终走上贩毒的道路，被依法判刑。妻子离家出走后，只留下年幼的女儿和年迈的爷爷奶奶相依为命。老人把孙女送到新苗学校，填写学生信息登记表时，奶奶哭了。

李修会发现这一细节后，扶着奶奶到了办公室，详细了解这个孩子的情况。“那天的场景我永远不会忘记。”李修会回忆，当时孩子的奶奶紧紧地拉着她的手，把家庭情况一股脑全告诉了她。“我的儿子已经废了，我不能让孩子走他爸的老路，一定要让我的孙女成人成才呀。”老人的诉说让李修会真切地感受到了肩上沉甸甸的责任，她下了决心要想办法帮助这个孩子，挽救这个家庭。

校务会上，她提议给孩子减免生活费。她还担任了孩子的心理疏导老师，抓住一切机会和孩子沟通交流。慢慢地，孩子不再像过去那样胆怯地躲避别人的目光，开始变得自信，变得活泼开朗。

后来，李修会尝试着让孩子定期和她父亲通话，写信劝其改正。孩子和父亲的通信也逐渐变得频繁起来。孩子的父亲在信中承诺，一定好好表现，争取获得减刑。当孩子如约来到狱中看望他时，泪眼婆娑的他对孩子发誓：“爸爸对不起你，请相信爸爸一定会好好改造。”

在李修会的帮助下，学校通过“小手拉大手”的方式，帮助越来越多的人戒掉毒瘾、走上正途。“吸毒者被社会歧视，其内心深处是渴望温暖的。”李修会告诉记者，从子女入手，最能让吸毒者体会到社会的关心，增强戒毒的决心，最能让他们产生信任和认同感，打开心扉重新做人。

在李修会的鼓励下，家长们成立了禁毒志愿者协会，义务宣传禁毒知识。“作为一名教育工作者，守住大山里的留守孩子们，让他们远离毒品、健康成长，是我们的使命。”李修会表示，“一定要守住校园的净土，绝不让毒品踏入校园半步。”

《 人民日报 》（ 2020年06月26日 04 版）