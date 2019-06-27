未成年人毒品犯罪增多应予高度警惕

“2018年，全国法院判处五年以上有期徒刑、无期徒刑至死刑的毒品犯罪分子26443人，重刑率为24.11％，高出同期全部刑事案件重刑率十几个百分点。”6月26日是国际禁毒日，最高人民法院介绍了近年来人民法院打击毒品犯罪的情况，并发布十大毒品（涉毒）犯罪典型案例，其中包括一起“90后”吸毒人员容留未成年人吸毒的案例。（相关报道见A8版）

毒品的危害毋庸赘言，毒品已经成了“老鼠过街，人人喊打”的世界性公害。最高人民法院发布十大毒品犯罪典型案例，特别是“90后”吸毒人员容留未成年人吸毒的案例令人触目惊心。最高人民检察院副检察长陈国庆介绍，当前毒品犯罪重点地区问题仍然突出，一些地方未成年人毒品犯罪有增多趋势，社会影响恶劣，给禁毒工作提出了新的挑战。

一些未成年人因为心理素质不成熟，辨别善恶是非的能力比较低，抱着好奇、追求刺激的心理去以身试毒，结果成了毒品受害者。近年来，合成毒品及伪装型毒品不断出现，对人体的毒害更加隐蔽，具有很强的迷惑性和欺骗性。一些未成年人错误地认为吸食新型毒品是一种时髦，吸食少量新型毒品不会染上毒瘾，结果深陷其中不能自拔。

吸毒一旦上瘾，将直接作用于人的中枢神经系统，导致吸食者中枢神经受损。尽管不少“瘾君子”进了戒毒所强制戒毒，但是毒瘾反复性很强。毒瘾即使隔离戒除后，仍有大部分人会存在稽延性戒断症状，复吸率非常高，新型毒品相较于传统毒品有更强的成瘾性和危害性。合成毒品不仅伤害吸毒者，还极易引发交通肇事、自杀自残、伤害他人、暴力抗法等恶性事件，严重危害公共安全。

国际禁毒日来临之际，各地都组织了不少禁毒宣传活动，许多机关、企事业单位、大中小学、社会各界，都参与到禁毒行列中来，志愿者更是为此付出诸多努力。这对于营造禁毒氛围，唤回失落的灵魂，确实很有必要。但是“毒患猛于虎”，禁毒宣传应该制度化、常态化，形式多样化。对此，学校应该主动承担禁毒教育责任。

好奇、无知、错误的人生观的影响，还有坏人的引诱与唆使，是导致一些未成年人吸毒的重要原因。毒品吞噬涉世不深的下一代，加强禁毒教育迫在眉睫。中小学生正处在人生观、价值观形成，身心发育的重要时期，学校担负着培养人的重任，帮助学生树立远大的理想，提高明辨是非的能力，坚决对毒品说“不”，是学校义不容辞的责任。如果学校教育缺位，或者说教育者本身对毒品严重危害的问题都没有厘清，没有引起重视，又怎能让孩子深刻认识毒品的严重毒害呢？

何况，未成年人涉世不深，好奇心强，很容易为毒品所吸引、俘虏。要让学生正确认识毒品的危害，真正远离毒品，教育部门与学校要切实负起责任来，用孩子们能够接受的方式把毒品的危害原原本本告诉他们，帮他们增强远离毒品的心理防护能力。同时，对来自单亲家庭的孩子与留守儿童要倾注更多关爱。

禁毒教育事关重大，加强禁毒教育，对孩子正确引导，提高孩子对毒品的认识能力，也会增强他们对毒品的“免疫力”。只有全社会齐心协力，对禁毒宣传教育提档升级并成为制度常态，才能筑牢未成年人禁毒教育的防线。

此外，社会环境对未成年人思想有着潜移默化的影响，吸毒人员吞云吐雾、毒品犯罪无孔不入，也给了孩子不小的负面影响。因此，除了禁毒宣传进校园以外，相关部门要花大气力打击毒品犯罪，净化社会环境，倡导积极向上的社会风气，创建“无毒社区”，让未成年人在积极健康的社会环境中学习、成长。