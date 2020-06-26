国家邮政局：严防疫情通过寄递渠道传播

6月24日，国家邮政局发出通知，要求全系统全行业切实做好端午节期间行业疫情防控和服务保障工作，保障寄递服务渠道安全畅通。北京青年报记者了解到，通知明确，对短期内向北京地区运送物资的司机、装卸工等从业人员，在体温检测正常和封闭管理的前提下，原则上不需采取隔离14天的措施。

严防从业人员发生聚集性感染

通知指出，全系统全行业要按照《国家邮政局关于加强疫情防控严防疫情反弹的通知》等部署，坚持分区分级、精准施策，慎终如始抓紧抓实抓细常态化邮政业疫情防控工作。各级邮政管理部门要加强对寄递企业的监督检查，强化“刚性”约束，抓好落实执行。

寄递企业要参照《疫情防控期间邮政快递生产作业场所操作规范建议》等相关工作要求，认真执行生产作业场所通风、消杀等疫情防控措施，做好从业人员安全教育和口罩等个人防护用品配备工作，配合地方政府防疫部门做好从业人员健康监测、疫情排查、核酸检测、隔离观察等工作。

寄递企业对外营业场所要切实加强外来人员管理，根据当地分区分级管控要求，对外来人员采取测量体温、提示佩戴口罩、保持一米间距等管理措施。特别是疫情风险等级由低风险调整为中、高风险的地区，当地邮政管理部门和寄递企业要立即严格执行相应等级的防疫要求，严防疫情通过寄递渠道传播，严防从业人员发生聚集性感染。

向北京运送物资司机原则不隔离

通知强调，在做好行业疫情防控工作基础上，因地制宜、努力做好端午节期间寄递服务保障工作，满足节日期间人民群众生产生活物资和上下游产业复工复产物资寄递需求，服务经济社会发展大局，同时继续保持邮政业高速增长势头。

各级邮政管理部门和各寄递企业要与地方政府以及相关部门密切沟通配合，及时了解和对接当地物资保障相关寄递服务需求，做好生产调度和服务保障工作。

北青报记者了解到，通知特别提出，要切实保障北京地区生产生活物资寄递需求，配合相关部门落实国务院有关疫情防控决策部署，对短期内向北京地区运送物资的司机、装卸工等从业人员，在体温检测正常和封闭管理的前提下，原则上不需采取隔离14天的措施。

端午期间严格落实24小时值班制

此外，该通知表示，端午节期间，各级邮政管理部门要加强安全监管，督促寄递企业落实安全生产主体责任，深入开展隐患排查治理和风险管控，加强从业人员安全警示教育，及时发现和纠正违规操作行为，切实维护行业安全稳定。寄递企业要严密关注近期暴雨、洪水、台风等自然灾害情况，加强监测预警，切实做好生产调度、安全防范和应对处置准备工作。要吸取事故教训，加强人身伤害风险较高生产作业环节安全管理，采取有效管理手段和防护措施，切实提高行业本质安全水平。要严格落实寄递安全“三项制度”，严防各类禁寄物品进入寄递渠道。要切实维护行业稳定，及时排查化解各类矛盾纠纷，着力维护快递企业基层网络稳定。

通知要求，端午节期间，各级邮政管理部门和各寄递企业总部要严格落实24小时值班制度和领导带班制度，保持应急值班电话24小时畅通。要做好突发事件应对处置准备工作，遇事及时妥善处理，并按规定报送信息。

文/本报记者 张鑫 统筹/余美英