美国 多地新冠病例增幅创纪录

新华社电 近日，美国多地新增新冠确诊病例数不断刷新纪录，7个州住院人数创新高，全美单日新增病例数突破3万。美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据显示，截至6月24日晚，美国累计确诊病例已超过238万例，累计死亡病例近12.2万例。

美国疾控中心网站24日更新的数据显示，过去24小时全美新增新冠确诊病例34313例。加利福尼亚州、佛罗里达州、威斯康星州等24日报告的单日新增病例数都刷新了此前纪录。数据显示，近期美国西部和南部地区疫情形势严峻，确诊病例中年轻人比例增加，这与年轻群体参与人群聚集活动更多、更易忽视社交距离有关。

连续多日急速增加的新增病例使美国医疗系统超负荷运转，包括亚利桑那州、加利福尼亚州、得克萨斯州、田纳西州在内的7个州新冠住院人数创下新高。亚利桑那州公共卫生协会预测，7月4日美国独立日前，该州医疗系统将进入接诊量激增模式，必须提前做好应急预案。

目前，美国所有50个州都已开始陆续复工，逐步解除相关限制措施，许多地区恢复了商场、酒吧、海滩、训练营、健身房和博物馆等设施的运营。

不少流行病学专家认为，美国多地新冠病例激增，疫情处于“失控”状态，这与许多地区尚未做好准备就仓促复工、重新开放经济过早过快有关。

对于美国病例数激增的原因，加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风在接受新华社记者采访时表示，随着经济和商业设施重启，人群聚集活动大量增加，不能很好地保持社交距离。另一个重要因素是，部分美国民众对戴口罩有较高的抵触情绪，无法保护好自己和周围人群。

张作风也提到，目前在多数州病例激增的同时，有十几个州病例增速呈下降趋势，此前的疫情“重灾区”中大多数地区病例增速在下降，包括纽约州、新泽西州、康涅狄格州、马萨诸塞州、密歇根州等。

“尽管新冠住院病例增加，使用重症监护室和呼吸机的重症患者并未显著增加，这说明近期新增病例中轻症患者比例较高。”张作风说。

新冠疫情给美国社会带来巨大冲击，民众对疫情的态度呈现两极分化。一部分人担心仓促复工复学使疫情进一步恶化，呼吁重新采取更严格的扩大社交距离、“居家令”等限制措施；另一部分人支持重新开放，抗议防控措施使经济恶化，希望尽快从疫情中恢复正常状态。

美国国家过敏症和传染病研究所所长、白宫冠状病毒应对工作组重要成员安东尼·福奇23日在国会听证会上表示，如果美国不能在秋季前控制新冠疫情，基本就得进入“追赶山火”一样的状态。未来几周要控制住多个州病例激增的任务非常艰巨而关键。