传承端午习俗过一个有意义的“卫生节”

为阻断病毒传播，广大市民群众端午假期不能放松个人防护，要坚持不聚集、不聚餐、不聚会，保持社交距离，减少不必要的出行。坚守这些特殊时期的新“习俗”，同样是为了实现国泰民安的夙愿，为了健康美好的生活。一句“端午安康”，让我们更加珍惜健康、敬畏生命，更加懂得了传统习俗的深意，更加坚定了做好自身防护、阻断疫情传播的决心。

6月25日，北京市召开第132场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，北京市委宣传部副部长徐和建表示，端午假期正值疫情防控关键时期、紧要关头，疫情防控丝毫不可掉以轻心，一刻也不能放松，必须保持战时状态，绷紧疫情防控这根弦，做到放松心情不放松防护。徐和建说，今年端午节一些线下活动无法举办，但这不会影响节日氛围，广大市民应自觉遵守防疫要求，共克时艰，彰显端午节所蕴含的文化和价值。

作为中华民族最古老的传统节日之一，端午节承载着我们的民族精神。纪念先贤和驱疫祛病作为端午节的两大主题，具有爱国教育和卫生防疫两个层面的意义。一方面，端午节是纪念屈原爱国精神的传统节日，龙舟竞渡和吃粽子是必不可少的习俗，这些民俗激励着一代又一代中国人崇尚英雄、热爱国家。另一方面，端午节也一直享有“中国古代卫生节”的美誉，过往中国人强身健体、驱毒祛瘟的良好习俗，值得我们认真总结和传承。

仲夏五月，闷温湿热，此时加强卫生预防具有重要意义。端午前后，我们的祖先会在门上悬插菖蒲、艾叶以驱走毒虫。古人用佩兰、艾蒲等香草泡水洗浴，以“杀蛊毒、避不祥”，端午节因此得名“浴兰节”。端午节的古老习俗还包括打扫庭院、佩戴香囊，给孩子挂小辣椒、穿老虎鞋等，这些都有驱除灾害、祈求平安的寓意。

一句“端午安康”，沟通天地古今。古人认为夏至时节阳气达到顶点，之后阴气重新出现并将逐渐强大。出于趋利避害考虑，中国古代社会全民动员沐浴兰汤、挂菖蒲、佩香囊、打扫卫生。虽然古人的观念不一定都有充分的科学依据，但颇具早期爱卫运动特征的端午节，确实发挥了重要的健身功能。各种祛毒禳灾的端午习俗，饱含着身强体健、国泰民安的美好愿望，蕴含着我们的祖先对健康美好生活的不懈追求。

我们的祖先以种种禁忌与习俗，持续不断强化着一些重要的卫生预防理念。这种代代相传的防疫意识，激励我们在当前的新冠肺炎疫情防控战场上，始终如一地把自身防护做好做足。

当前，北京防控工作取得积极成效，与新发地批发市场直接关联的疫情基本得到了控制，但一些家庭、单位聚集疫情和社区的散发病例仍时有出现，首都疫情防控形势依然严峻复杂。在这个关键时期，端午小长假到来，人员流动大、聚集性强，增加了疫情防控压力。

各部门各单位既要保持应有的生产生活秩序，让市民群众度过一个健康平安的端午假期，同时也要严格落实各项措施要求，严防疫情传播风险。有关部门要严格农贸市场、菜市场等防疫措施，加强清洁消毒；各类公共场所、公园景区景点须实施预约限流，避免扎堆；社区要继续严格落实测温、查证、验码、登记等措施。

每一位北京市民在配合各项公共防疫措施的同时，应该成为端午传统习俗精神的传承者，以积极的态度参与疫情防控，过一个有意义的“卫生节”。

今年端午节，我们在常态化疫情防控中度过。为阻断病毒传播，广大市民群众端午假期不能放松个人防护，要坚持不聚集、不聚餐、不聚会，出门携带口罩、适时佩戴口罩，保持社交距离，减少不必要的出行。坚守这些特殊时期的新“习俗”，同样是为了实现国泰民安的夙愿，为了健康美好的生活。

一句“端午安康”，让我们更加珍惜健康、敬畏生命，更加懂得了传统习俗的深意，更加坚定了做好自身防护、阻断疫情传播的决心。

（本报评论员 樊大彧）