国家卫健委：端午返乡探亲或者返岗 北京低风险区域人员无须隔离、检测

人民网北京6月24日电 （记者崔元苑）24日，国务院联防联控机制就核酸检测有关情况以及端午假期公众健康提示举行发布会。对于记者提出的端午回家探亲或返岗工作人员是否需要隔离和是否需要核酸检测的问题，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华回应称，《常态化防控工作指导意见》和《关于做好离京人员新冠肺炎健康管理服务工作的通知》有明确规定，检测和隔离措施的实施，一定是为了疫情防控的需要，所以对来自北京的中高风险街区、街道、乡镇的人员需要采取隔离和核酸检测，低风险区域人员的流动无须进行隔离，也无须进行核酸检测。

贺青华称，端午节是我国疫情防控进入常态化阶段以来的第二个长假，也是北京市发生新冠肺炎聚集性疫情，并在多省份引发相关病例，防范疫情扩散形势严峻的时间段迎来的一个小长假，是对我们常态化疫情防控工作的又一次“测试”。

“国内的情况是人员流动会大幅增加，旅游景区人员也会增加，公路、铁路、民航等各种客运、货运会增加，居民的消费也会增加。境外的情况是疫情居高不下，每天的新增病例仍然在以10万级的速度增加，输入的风险持续存在。如何在假期做好个人防护是大家十分关心的。”贺青华分析说。

从单位防控方面，贺青华强调了三个方面：一是强化主体责任。持续强化领导责任制，进一步健全常态化防控的机制，落实各项防控举措，提前谋划和部署，精细指导，及时了解疫情防控工作的情况，有效处置聚集性疫情。

二是提升防控能力。充分发挥发热门诊、传染病网络直报“两张网”的作用，推进县级以上疾控中心、二级医疗机构、妇幼保健机构实验室建设。严防发生医院的聚集性疫情。

三是加强重点场所机构疫情的防控。加强宣传，特别是要加大对刚刚发布的65个防控指南的宣传，做到一看就会、一听就懂、一用就灵，把防护知识技能交给百姓。

从个人防控方面，贺青华建议：一是出行前要了解出发地、目的地的疫情防控情况，要取消前往高风险地区的出行计划，出行前做好口罩、手消等防护用品的准备。二是做好旅途中的防护。三是要做好在公共场所的防护，比如说一米线距离、手卫生、减少聚集、减少聚餐、缩短聚餐时间。四是要做好个人健康监测，发生如咳嗽、发热等健康问题，要及时取消出行计划，尽快就医。五是保持正常的生活规律，少聚餐、少聚集，坚持锻炼，养成良好的卫生习惯。