文化和旅游部：端午假期继续坚持“限量、预约、错峰”管理 

人民网北京6月24日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制就核酸检测有关情况及端午假期公众健康提示发布会上，文化和旅游部市场管理司司长刘克智表示，在各方面的共同努力下，今年“五一”全国假日旅游市场总体运行平稳有序，特别是旅游景区的开放管理经受住了考验，为做好下一步的工作积累了丰富经验。文化和旅游部将按照中央统一部署，在推进旅游景区加强疫情防控的同时，多措并举，指导景区做好开放管理和复工复产工作。

刘克智介绍，截至6月22日，全国已经有10064家A级旅游景区恢复开放。端午假期文化和旅游部将继续坚持“限量、预约、错峰”，推进常态化疫情防控和景区的开放管理，并开展三方面工作。

一是继续控制景区流量。端午假期，旅游景区接待游客量继续按照不超过最大承载量的30%来执行，在落实防控措施和预约限流的前提下，根据地方党委政府的统一部署，可以开放旅游景区的室内场所。

二是要继续推进“能约尽约”。我们继续倡导“无预约、不旅游”的消费理念，提高预约制度实施的覆盖面，推进旅游景区预约常态化。除老人、小孩等特殊的群体外，控制现场售票和领票数量，让门票预约逐步成为景区开放管理的刚性要求。

三是要严防人员瞬时聚集。各地旅游景区要因地制宜，通过科学规划游览线路，加强关键节点的管理，特别是在景区出入口、健康筛查点、重要游览点、观景平台、交通接驳点、狭窄的通道、购物餐饮等容易形成游客拥堵的区域加强巡视巡查，坚决防止人员瞬时现象的发生。

为使广大游客出行顺利，刘克智建议游客做到“三个了解”：一是在出行前要通过权威渠道了解旅游目的地关于疫情防控的措施要求；二是要了解旅游目的地关于景区景点等预约制度的管理要求；三是要通过权威的渠道了解旅游目的地天气变化的情况。“最近，南方也进入了汛期，所以一定要了解目的地的天气情况，防范汛期旅游风险。”他说。