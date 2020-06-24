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文化和旅游部：五项措施确保端午假期游客安全出游

2020年06月24日15:37 来源：人民网-人民健康网

人民网北京6月24日电 （李轶群）24日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍核酸检测有关情况以及端午假期公众健康提示。会上，文化和旅游部市场管理司司长刘克智表示，在持续落实疫情防控举措的同时，重点抓了五方面工作，确保端午假期游客安全出游。

刘克智介绍，文化和旅游部坚持问题导向，要求各地牢固树立“隐患就是事故”的理念，严格落实“三个责任”，即属地管理责任、安全监管责任、企业主体责任。围绕薄弱环节深入开展安全隐患排查治理，切实做到防患于未然。为确保端午节假期游客安全出游，在持续落实疫情防控举措的同时，重点抓了五个方面的工作。

一是做好汛期旅游安全工作。日前，文化和旅游部印发《关于做好汛期旅游安全工作的通知》，要求各地狠抓防汛责任落实，督促旅行社、A级旅游景区等旅游企业切实落实好主体责任，做好汛期隐患的排查治理工作。

二是做好旅游包车安全管理工作。文化和旅游部要求旅行社选用正规汽车公司，严格审查旅游车车辆和驾驶人资格，签订规范租车协议，督促各地文化和旅游部门与交通运输、公安等部门联合开展旅游包车隐患排查整治，依法查处旅游包车中的违法违规行为。

三是配合做好食品安全管理工作。督促A级旅游景区、星级饭店落实食品安全管理制度，落实好食品在采购、运输、加工、贮藏等环节的安全管理措施，做好厨房“四害”防治、从业人员健康体检工作。

四是配合好特种设备安全管理工作。督促A级旅游景区加强观光车、索道、缆车、游览设施等设施设备的自查，对受疫情影响，处于停业状态、长时间没有维修保养的设备，在重新启用前必须进行安全评估，确保符合安全的要求。

五是发布旅游安全提示。日前，文化和旅游部向社会发布旅游出行安全提示。提醒广大游客，端午出游疫情防控不麻痹，旅游安全不大意。请广大游客密切关注各地防控部门发布疫情风险情况，严守旅游目的地各项管理规定，提高安全防范意识，做好自我防护。在乘坐交通工具、入园游览时，自觉与其他游客保持一定间距，在就餐时拉开餐桌间距，自觉使用公筷、公勺，出游前通过权威渠道查询景区开放、预约、限流措施。旅途中要合理规划旅游线路和时间，游览时要遵守景区规定，间隔入园，错峰旅游，特别要注意避免扎堆。还要避免前往不具备接待旅游者条件区域，如遇恶劣天气，应避免到山地、峡谷、水边等易发生灾害的场所游玩。

(责编：许晓华、许心怡)


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